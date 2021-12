ComedyArts Carsten Weiss wird Leiter des Comedy Arts Festivals in Moers

Moers. Am Donnerstag ist der neue künstlerische Leiter des Internationalen Comedy Arts Festivals vorgestellt worden. Carsten Weiss kennt die Stadt gut.

Das Comedy Arts Festival Moers hat einen neuen künstlerischen Leiter. Am Donnerstag stellte die Geschäftsführerin Wenke Seidel den neuen Kopf vor. Carsten Weiss übernimmt ab sofort die Position und löst damit Betty Ixkes ab, die drei Jahre lang die Leitung inne hatte und angesichts der pandemischen Entwicklung zuletzt zwei besondere Festivals unter Corona-Bedingungen auf die Beine gestellt hat.

Carsten Weiss ist 48 Jahre alt und ein Moerser Junge, wie er selbst sagt. Geboren und aufgewachsen ist er in der Grafenstadt und wohnt jetzt in Duisburg. In hiesigen Jugendzentren hat er als junger Mann seine ersten musikalischen Auftritte erlebt. 1999 gründete er das KulturBüro Weiss, mit dem er bis heute selbstständig tätig ist.

Wenke Seidel beschreibt ihn als ausgezeichneten und gut vernetzten Kenner der deutschen und internationalen Comedy-, Kabarett und Kleinkunst-Szene.

