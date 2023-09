Die Niag befördert Fahrgäste unter anderem vom Duisburger Hauptbahnhof an den Niederrhein (Symbolbild).

ÖPNV Busse in Moers: Niag-Infos zur SB30 jetzt auch in Duisburg

Moers/Duisburg. Am Duisburger Hauptbahnhof werden SB30-Fahrgäste jetzt per Display über Abfahrtszeiten informiert. Auslöser war ein verärgerter Fahrgast.

Die Schnellbusverbindung SB30 der Niag zwischen dem Duisburger Hauptbahnhof, Moers und weiter nach Kamp-Lintfort und Geldern erhält jetzt einen zusätzlichen Service.

Am Duisburger Hauptbahnhof werden jetzt die SB30-Verbindungen auf den Displays in Echtzeit angezeigt. Damit werden Fahrgäste umgehend über die üblichen Abfahrtszeiten, aber auch über mögliche Verspätungen informiert. Die Niag spricht von einem „weiteren, kleinen Schritt zur Erleichterung der ÖPNV-Nutzung“.

Damit die Angaben auf den Displays in Duisburg erscheinen können, hatte die Niag Kontakt zur Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) aufgenommen, die den zusätzlichen Service dann in die Wege geleitet hat. Möglich wurde das nach einem Leserbrief des Moersers Konrad Göke in der NRZ.

Göke war Anfang Juli mit einem Fernzug am Duisburger Hauptbahnhof angekommen und hatte sich gewundert, dass die SB30 nicht fahrplanmäßig gefahren war. Göke schrieb damals: „Die Fahrt von Hannover nach Duisburg hat genau so lange gedauert, wie die Fahrt von Duisburg nach Moers. Eine Information auf dem Display kam natürlich auch nicht.“

