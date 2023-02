Bunter Tisch aus Moers sammelt Spenden für Türkei und Syrien

Moers. Für die Türkei und Syrien: Der Bunte Tisch und die Volksbank haben gemeinsam eine Spendenaktion ins Leben gerufen. So können Bürger unterstützen.

Cihad Karabulut hat sich in den vergangenen Tagen „die Finger wund gewählt“, wie er selbst sagt. Der Vorsitzende des Moerser Vereins Bunter Tisch war seit Wochenanfang auf der Suche nach Unterstützern, mit denen er eine Spendenaktion für die Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien organisieren konnte. Mit der Volksbank Niederrhein hat er nun einen Partner gefunden.

„Die Volksbank beteiligt sich mit einer Auftaktspende von 10.000 Euro“, verspricht Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender des Bankinstituts und appelliert an die Menschen, zu spenden: „Es ist einfach schrecklich, was vor Ort gerade passiert. Wir können uns nicht vorstellen, was die Menschen erleben und können es nicht nachempfinden. Wir können aber helfen.“

Moerser berichtet von der Situation vor Ort

Wie dringend diese Hilfe ist, wird noch einmal deutlich, als Karabulut von der Situation vor Ort spricht. Er selbst hat Familie in der Türkei, jedoch sei die Region „glücklicherweise“ nicht so schlimm getroffen worden. Doch der Wasserpegel steigt, die Keller laufen voll. Viele Menschen schlafen bei eisigen Temperaturen in Zelten auf der Straße. „Die Menschen sterben derzeit nicht mehr wegen des Erdbebens, sondern weil sie erfrieren oder ertrinken“, erklärt er. Karabulut macht eine Sprechpause, er atmet tief ein, schluckt: „Wie halten die Menschen den Schmerz aus?“ Welche Organisationen die Spenden erhalten sollen, wollen Bunter Tisch und Volksbank noch klären. „Ich bin sehr dankbar, dass die Kooperation mit der Volksbank jetzt so schnell funktioniert hat“, betont Karabulut.

Bürger, die sich an der Aktion beteiligen möchte, können über folgendes Konto, unter dem Betreff „Erdbebenhilfe 2023 Türkei/Syrien“, spenden: DE14354500001125000289. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte Name und Adresse im Überweisungsschein angeben, heißt es.

