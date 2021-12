Büsch aus Kamp-Lintfort: Das sind die Feiertagsregelungen

Kamp-Lintfort. Die Großbäckerei Büsch aus Kamp-Lintfort ist zu Weihnachten und Neujahr geschlossen. Jede Filiale regelt die Öffnungszeiten individuell.

Frische Brötchen, Brote, Kuchen und Gebäck wird es in allen Fachgeschäften der Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei Büsch auch am Heiligen Abend und an Silvester geben. Allerdings sind die genauen Öffnungszeiten für jedes Fachgeschäft individuell geregelt, teilt die Bäckerei mit.

Die Kundinnen und Kunden würden durch einen Aushang im Geschäft informiert. Alle Büsch-Fachgeschäfte sind am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr geschlossen. Die einzelnen Fachgeschäfte seien unter https://www.baeckerei-buesch.de/fachgeschaefte zu finden. Dort stehe dann auch, ob das jeweilige Fachgeschäft über einen Parkplatz verfügt, so die Mitteilung.

