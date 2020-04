Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn legt den Fokus auf Senioren

Neukirchen-Vluyn. Angesichts der aktuellen Corona-Situation hat die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn den Fokus für 2020 geändert. Es gab schon eine erste Aktion.

In der derzeitigen Situation plant auch die Bürgerstiftung um. Der Vorstand der Stiftung habe beschlossen, den Fokus der Unterstützung für 2020 aufgrund der aktuellen Situation auf den Seniorenbereich auszurichten, teilt der Geschäftsführer Heinz-Jürgen Wienicke mit. Nach Ostern soll per E-Mail der Gedankenaustausch über zu fördernde Maßnahmen stattfinden, heißt es weiter.

Anfang April hatte die Geschäftsstelle der Bürgerstiftung die Nachricht erreicht, dass Edeka aus dem Fundus der Personal-Mundschutzmasken ein Kontingent an die Bürgerstiftung abgeben könne, sagt Wienicke. Nur drei Tage später war die Übergabe durch die Inhaber der ortsansässigen Märkte, Martina und Norbert Raber, terminiert.

Er habe sich direkt mit der Altenheimat Vluyn, dem Willi-Könen-Seniorenzentrum, dem Seniorenpark Carpe Diem und dem Matthias-Jorissen-Haus in Verbindung gesetzt, um kurzfristige Termine abzustimmen. Noch am gleichen Nachmittag sei die Aktion zur Freude aller Empfänger abgeschlossen gewesen.

Situation um Corona birgt Unwägbarkeiten bei der Planung

Abgesehen davon gelten auch für die Stiftung Unwägbarkeiten bei der Planung. Stand jetzt gibt es laut dem Geschäftsführer folgende „vorläufige“ Termine: Das „Heartfeld-Open-Air“ ist für den 14. und 15. August auf Niederberg datiert, mit einem gemeinsamen Stand der Bürgerstiftung und der „POP-Movement-Gruppe“ des Julius-Stursberg-Gymnasiums. Weiterhin im Blick hat er den „Tag der Fußball Oldies“; den Treffpunkt für ehemalige Fußballer in Verbindung mit dem Turnier der Traditionsmannschaften des MSV Duisburg, RW Oberhausen, Fortuna Düsseldorf und dem Gastgeber FC Neukirchen-Vluyn.

Als „Paten“ für die Veranstaltung am 13. September haben sich Maren Meinert (ehemalige Nationalspielerin und Bundestrainerin), Stefan Paßlack (ehemaliger Nationalspieler) und Alwin Watzke (ehemaliger Kreisauswahltrainer) zur Verfügung gestellt, freut sich Wienicke.

Der „Chorklang“ ist für den 27. November in der St. Quirinus Kirche geplant. Wienicke: „Es ist uns gelungen, für die ‘Ladies Night’ drei populäre Chöre zu gewinnen.“ Sound and Soul aus Rheurdt seien wieder dabei. Aus Moers haben Witches of Pitches zugesagt, aus Geldern kommen Barbershop Blend. Am 13. November ist das Stifterforum. (sovo)