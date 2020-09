Am kommenden Sonntag sind Stichwahlen in Moers: Wer wird Bürgermeister?

Wahl in Moers Bürgermeister-Stichwahl in Moers: Fleischhauer oder Yetim?

Moers. Am Sonntag können die Menschen in Moers erneut ihre Stimme abgeben – und damit wichtige Entscheidungen für die Stadt und den Kreis Wesel treffen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Zwei Wochen nach der Kommunalwahl haben die Menschen in Moers schon wieder die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Bei den Stichwahlen stehen zwei weit reichende Entscheidungen an.

In Moers kommt es am Sonntag, 27. September zur Stichwahl zwischen Bürgermeister Christoph Fleischhauer (CDU, 38,42 % im ersten Wahlgang) und Ibrahim Yetim (SPD, 30,62 %). Beide Kandidaten haben im ersten Wahlgang am 13. September nicht die erforderliche absolute Mehrheit geholt. Damals gab es noch fünf weitere Bewerberinnen und Bewerber. Jetzt kommen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im ersten Durchgang in die Stichwahl. Wer am Sonntag die meisten Stimmen bekommt, wird Bürgermeister von Moers.

Im Kreis Wesel steht ebenfalls eine Stichwahl an. Es geht um das Amt des Landrats. Hier haben Ingo Brohl (Moers, CDU, 36,39 %) und Peter Paic (Hamminkeln, SPD, 30,96 %) beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen die meisten Stimmen erhalten. Wer bei der Stichwahl am Sonntag siegt, wird neuer Landrat des Kreises Wesel. Der Landrat leitet die Kreisverwaltung und ist gleichzeitig oberster Dienstherr der Polizei im Kreis.

Für Wählerinnen und Wähler bleibt dabei fast alles so wie vor zwei Wochen: Sie können am 27. September zwischen 8 und 18 Uhr in demselben Wahllokal (Stimmbezirk) ihre Stimme für beide Stichwahlen abgeben. Falls die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorhanden ist, benötigen sie ihren Personalausweis oder den Reisepass, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Wer für die Hauptwahl online oder über den QR-Code Briefwahl beantragt oder das entsprechende Kreuzchen auf der Wahlbenachrichtigung gesetzt hatte, sollte bis spätestens Donnerstag (24. September) die Unterlagen erhalten haben und sie möglichst umgehend per Post ans Rathaus schicken.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können auch persönlich abgegeben oder bis Sonntag, 27. September, 16 Uhr, in den Rathaus-Briefkasten (Rathausplatz 1) geworfen werden.

Die offizielle Feststellung des Ergebnisses erfolgt im Wahlausschuss am Dienstag, 29. September, 16 Uhr, im Rathaus (Ratssaal).