Bürger entwickeln neue Ideen für die Vogelsiedlung in Moers

Moers. Zu viele Autos auf zu wenig Straßen: Das ruft die Interessengemeinschaft Vogelsiedlung in Moers auf den Plan. Mit Erfolg: Der runde Tisch tagt.

Anwohner der Vogelsiedlung im Moerser Stadtteil Hülsdonk haben am vergangenen Donnerstag im Ratssaal in Moers an einem runden Tisch zum Straßenverkehr teilgenommen. Sie selbst hatten sich diesen Austausch gewünscht, es geht ihnen um den Straßenverkehr in ihrer Siedlung.

Der Rat der Stadt hatte bereits Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung beschlossen, doch die sind aus Sicht der Anwohner nicht ausreichend oder falsch. „Mit dem Schulwegkonzept Rüttgersweg greift der Stadt gravierend und nachhaltig in die Verkehrsführung der Vogelsiedlung ein“, teilt die Interessengemeinschaft Vogelsiedlung auf ihrer Internetseite mit.

Der Bürgermeister als Moderator

Jetzt haben vier Teilnehmer in der Runde im Ratssaal ihre eigenen Vorstellungen dargelegt. Neben den Bürgern aus der Vogelsiedlung nahmen laut Mitteilung der IG Bürgermeister Christoph Fleischhauer als Moderator, Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt Moers, die Leitungen der Schule und der Kindertagesstätten Rüttgersweg und Kleine Arche sowie vier Vertreter der Vogelsiedlung teil. Fleischhauer habe zwar darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Vogelsiedlung bereits einen Ratsbeschluss gebe, er habe aber auch zugesagt, die neuen Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger durch die Verwaltung prüfen zu lassen.

Die Vorschläge sehen vor, die Geschwindigkeit in der Vogelsiedlung auf 10 km/h zu reduzieren oder verkehrsberuhigte Bereiche in der Vogelsiedlung einzurichten. Dazu sollen möglichen Parkflächen gekennzeichnet werden, auch wenn so ein Teil der vorhandenen Parkfläche wegfällt.

Eine Frage wird nicht behandelt

Und: zeitweise Zufahrtsbeschränkungen zum Rüttgersweg sollen Kinder schützen und Anwohner entlasten. Die aus Sicht der IG Vogelsiedlung wichtige Frage, warum eine Kita aus dem Wohngebiet Stadtmitte in den Randbezirk Hülsdonk verlegt wird, sei nicht weiter betrachtet worden, heißt es.