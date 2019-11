Buch-Tipps von und für Leseratten in Neukirchen-Vluyn

Der Abend „Angelesen und vorgestellt“ gehört zur guten Tradition in der Neukirchener Buchhandlung. Leiterin Anne Gies freut sich über die sehr gut besuchte Lesung, bei der Mitarbeiterinnen und Kundinnen ihre Buchtipps und Lieblingsbücher vorstellen.

Wie das von Sabine Bäthke angelesene „Ein letzter Sommer“ von Cay Rademacher, das in einem Ferienhaus in Südfrankreich spielt. Ein junger Mann liegt ermordet am Strand, der Fall wird erst Jahrzehnte später von den Freunden aufgeklärt. Reichlich Spannung verspricht auch „Wenn die Nacht in Flammen steht“ von Erfolgsautorin Anita Shreve, vorgestellt ebenfalls von Sabine Bäthke: Vor einer Feuerkatastrophe kann sich eine Frau mit ihren Kindern nur knapp retten, ihr totgeglaubter Mann bleibt verschollen. Nachdem sie sich in ihrem neuen Leben gut und glücklich eingerichtet hat, taucht viele Jahre später der Ehemann plötzlich auf…

Kundin und Leseratte Martina Müsch empfiehlt den Krimi „Blind“ von Christine Brand: Ein Blinder hört zufällig am Telefon, wie sich ein Mord ereignet. Birgit Hirschelmann stellt „Der Wald“ von Nell Leyshon vor, das im Zweiten Weltkrieg in Warschau spielt und von einer Familie im Widerstand handelt. „Dabei geht es auch um ein schwieriges Mutter-Sohn-Verhältnis“, erläutert die Buchhändlerin.

Das Buch „Beinahe Herbst“ von Marianne Kaurin stellt Martina Müsch vor. „Ein Jugendbuch, das von den Juden in Norwegen zur Nazizeit handelt. Der Schreibstil ist einfach, aber sehr packend. Gerade heute ist es sehr lesenswert.“

Beeindruckend und tief berührend

Anne Gies stellt unter anderem „Der Gesang der Flusskrebse“ vor, ein Buch, das in den Medien zurzeit hoch gelobt wird. „Ein Mädchen verliert nach und nach ihre ganze Familie, die in einer ärmlichen Hütte lebt. Dabei ist es beeindruckend und tief berührend, wie sie sich ein neues Leben aufbaut“, schildert die Fachfrau. Ebenso beeindruckend seien die Naturbeschreibungen der Autorin, Delia Owens. „Ganz klar mein Lieblingsbuch“, erklärt die Chefin.

Brigitte May stellt „Drei“ von Dror Mishani vor. Gemeint sind drei ganz verschiedene Frauen, die auf ein und den selben Betrüger hereinfallen. „Es geht um Tricks von Betrügern und Verführern. Die Ahnungslosigkeit dieser Frauen teilt der Leser lange. Bleiben Sie beim Lesen ‘dran. Später erst merkt man, warum das Buch einen so berührt“, empfiehlt die Fachfrau.

Auszubildende Alexandra Knuth stellt vor: „Das Institut“ von Stephen King. Dabei dreht sich alles um hochbegabte Kinder mit ungewöhnlichen Fähigkeiten, die entführt und in einem Institut beobachtet werden. „Es ist ziemlich grausam, aber es liest sich trotzdem leicht“, so ihr Urteil.

Kontakt unter , oder unter