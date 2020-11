Brutales Verbrechen in Kamp-Lintfort wird neu aufgerollt

Die Duisburger Polizei will mit Hilfe der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ nach 33 Jahren das brutale Verbrechen an der 21-jährigen Kamp-Lintforterin Bärbel Werner neu aufrollen und endlich aufklären: Am Dienstag, 10. Februar 1987, wurde die junge Auszubildende gegen 14 Uhr in einem Straßengraben neben der Kamper Straße unweit der Auffahrt zur A 57 tot aufgefunden. Bis zum heutigen Tage konnte in diesem Fall noch kein Täter ermittelt werden.

Zwei Tage zuvor, am 8. Februar 1987, war Bärbel Werner zuletzt gesehen worden. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund und einem befreundeten Pärchen besuchte sie an diesem Abend die Kneipe „City Club“ in Moers.

Die NRZ berichtete seinerzeit, dass sich die Vier zuvor auf einer Disco-Veranstaltung der katholischen Kirchengemeinde im Lintforter Niersenbruch getroffen hätten. In der Moerser Gaststätte soll es im Laufe des Abends dann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 1.30 Uhr soll Bärbel Werner das Lokal verlassen haben, während ihr Freund die Rechnung bezahlte. Als er ihr nach draußen folgte, sah er sie nicht mehr und kehrte in die Gaststätte zurück.

Brutalität schockiert

Wie die Duisburger Polizei heute weiß, hat sich die junge Frau mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fuß auf den Weg in Richtung Kamp-Lintfort gemacht. Die Polizei vermutet, dass sie nach etwa sechs Kilometern gegen 2.30 Uhr auf den oder die Täter traf. Es sei davon auszugehen, dass sie unmittelbar danach getötet wurde, heißt es seitens der Duisburger Polizei. Mit großer Wahrscheinlichkeit sei der Leichenfundort auch der Tatort.

Die Brutalität der Tat schockiert bis heute: Bärbel Werner starb infolge „massiver Gewalteinwirkung auf den Kopf“, schreibt die Polizei in einem aktuellen Bericht. In der NRZ-Ausgabe aus dem Jahr 1987 sprach der damals zuständige Kriminalrat Elmar Zimmermann von der Duisburger Mordkommission von Schlägen mit Hammer, Beil oder sonst einem großen Werkzeug.

Neue Ermittlungstechniken

40 Polizisten einer Einsatzhundertschaft durchkämmen in den Tagen danach das Gelände, die Bevölkerung wird auf 5000 verteilten Handzetteln um Mithilfe gebeten. Die Staatsanwaltschaft setzt 5000 D-Mark Belohnung für Hinweise aus. Bis heute blieben die Ermittlungen ohne Erfolg.

Warum der ungeklärte Mordfall ihn und seine Kollegen nun erneut beschäftigt, erklärt Arno Eich, Leiter des Kriminalkommissariats 11 bei der Duisburger Polizei, so: „Es gibt regelmäßig im Rahmen der Beschäftigung mit sogenannten Cold Cases die Überprüfung von Sachverhalten, die eigentlich abgeschlossen scheinen.“ Weil sich der Polizei mit neuen Kriminaltechniken, etwa der Auswertung von DNA-Spuren, heute ganz neue Möglichkeiten eröffneten, erklärt Eich.

Tatwerkzeug soll noch einmal Thema sein

Zudem gebe es erfahrungsgemäß auch immer wieder Zeugen, die nach einer langen Zeit doch noch etwas sagen, weil sich bestimmte Rahmenbedingungen für sie geändert haben: „Diese Hoffnung hat man eigentlich immer. Der Fall Bärbel Werner bietet aus unserer Sicht gute Ansätze, um verschiedene Sachverhalte nun aufklären zu können“, sagt Eich. So soll beispielsweise auch die Frage nach dem Tatwerkzeug noch einmal Thema in der Fernsehsendung sein.

Das Fernseh-Team sehe sich in der Regel im Vorfeld an den Originalschauplätzen um, gedreht werde dann aber nicht dort, sondern an ähnlichen Orten, weiß Eich. Präsentiert wird der Fall in der Aktenzeichen-XY-Ausgabe am 9. Dezember, 20.15 Uhr, von der Duisburger Kriminalhauptkommissarin Sabine Wagner. Ursprünglich war die Ausstrahlung für den 18. November vorgesehen, wurde aber verschoben.