Brückensanierung in Moers: Neustraße für Autos gesperrt

Eine Brücke in Moers muss saniert werden und beeinträchtigt den Fahrzeugverkehr. Dieses Symbolbild zeigt die Bauarbeiten an einer anderen Brücke über den Moersbach.

Moers Eine Brücke über den Moersbach muss laut Enni dringend saniert werden. Die sofortige Straßensperrung hat mehrere Folgen für betroffene Anwohner.

Die seit einigen Jahren nur noch beschränkt befahrbare Brücke über den Moersbach in Höhe des Café Mehrhoff ist ein Sanierungsfall. Das habe die jüngste statische Überprüfung ergeben, heißt es in einer Mitteilung der Enni. Noch vor Weihnachten wird die Brücke in Moers für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Während Fuß- und Radfahrer die Brücke bis zu ihrer in 2024 geplanten Sanierung durchweg nutzen können, ist die Neustraße ab der Brücke für Pkw und Lkw nicht mehr befahrbar.

Wie Bauleiter Kai Ruthmann mitteilte, wirkt die Maßnahme auch auf die Abfallentsorgungder Hausnummern 37-37a und 40. „Anwohner sollten die Abfallbehälter vor der Brücke abstellen, wo unsere Sammelfahrzeuge sie leeren können. Bei Bedarf werden die Anwohner dabei von Mitarbeitern der Enni unterstützt.“ Fragen zu der aktuellen Maßnahme beantwortet Enni gern unter der Rufnummer 02841-104600.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland