Brohl und Berger aus Moers beim Online-Parteitag der CDU

Moers Die Moerser Ingo Brohl und Frank Berger sind Delegierte beim CDU-Parteitag. Wen sie zum Parteichef wählen wollen, steht schon fest.

Am Samstag entscheidet sich beim Online-Parteitag der CDU, wer Nachfolger der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wird. Zu den 1001 Delegierten gehören zwei Moerser. Deren Stimmen sind dem NRW-Ministerpräsidenten bei der Wahl sicher.

Landrat Ingo Brohl hat sich klar positioniert: "Ich hege große Sympathien für das Duo Laschet und Spahn", sagt er. Er habe in den letzten Jahren einen engen Draht zum NRW-Ministerpräsidenten gewonnen und könne das gut beurteilen. Laschet zeige, dass er den "nicht immer einfachen" nordrhein-westfälischen Landesverband gut führe. Er sei überzeugt, dass das auch für die Bundespartei gelten werde. Zudem habe Laschet bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. "Die Frage, mit welchem Kanzlerkandidaten die CDU die besten Chancen hat, klären wir später", so der Landrat.

Frank Berger, CDU-Fraktionschef im Kreistag, sieht es ähnlich: "Die CDU braucht jemanden, der Brücken baut", erklärt der Moerser seine Position. "Auch in der schwierigen Situation mit der CSU." Laschet könne das. Irgendwann komme es dann auch zur Kanzlerkandidatenfrage. In der aktuellen Situation sei der Kurs von Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer für eine große Volkspartei der richtige. "Den Weg der Polarisierung brauche ich nicht", das wäre der Weg mit Friedrich März, glaubt Berger. Der sei ein kluger Kopf, aber polarisierend, was ihm mehr Aufmerksamkeit der Medien bringe. "Wir brauchen aber jemanden, mit dem wir auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten können."