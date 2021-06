In Moers hat am Wochenende ein Haus gebrannt.

Brand in Moers Brennendes Haus in Moers: Jetzt ermittelt die Kripo

Moers. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Moers ein unbewohntes Haus gebrannt. Die Feuerwehr hatte viel zu tun, die Polizei bittet um Hinweise.

In Moers ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Haus in Brand geraten. Das berichtet die Polizei am Montag. Demnach geriet am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ein unbewohntes Wohnhaus an der Reichweinstraße in Brand.

Die Löscharbeiten an der Brandstelle dauerten bis Sonntagmittag an. Wie der Brand entstehen konnten, ist bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland