Symbolbild. Die Feuewehr in Moers musste in der Nacht zu Donnerstag viermal wegen Brandstiftungen ausrücken.

Zeugen-Suche Brandstiftung! Vier Einsätze für Feuerwehr in Nacht in Moers

Moers. Die Polizei in Moers warnt vor einem Brandstifter. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag viermal ausrücken. Auch Zeugen werden gesucht.

Nach mehreren Brandstiftungen sucht die Polizei in Moers nun auch nach Zeugen. Am späten Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr insgesamt viermal zu Einsätzen ausrücken, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Die Brände ereigneten sich zwischen 22 Uhr und 0.45 Uhr im Moerser Ortsteil Asberg, berichtete die Polizei. Es seien mehrere Altkleider-Container und eine mobile Toilettenanlage in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit.

Brandorte lagen alle im Ortsteil Asberg

Die Toilettenanlage der Enni stand an der Münchenstraße und gehört wohl zu einer Baustelle hieß es bei der Polizei. Die Altkleidercontainer waren an der Asberger Straße, der Bonifatiusstraße und am Dresdener Ring. „Die Orte liegen relativ nah beieinander“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Ob es sich um eine oder mehrere Personen handelt, die die Feuer gelegt haben, ist nicht klar. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Moers erbeten unter der Telefonnummer 02841/171-0. (dae)