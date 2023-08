Brandstiftung in Neukirchen-Vluyn? Feuer zerstört Kunstwerk

Neukirchen-Vluyn. Wer macht so etwas? Mit einem kleinen Kunstwerk wies ein Löschzug auf sein großes Jubiläum hin. Jetzt ist alles zerstört, die Kripo ermittelt.

Sachschaden in Höhe von mindestens mehreren hundert Euro verursachte ein Feuer am Mittwoch in Neukirchen-Vluyn. Doch der materielle Schaden ist möglicherweise vergleichsweise gering.

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch standen sechs Heuballen auf dem Grünstreifen der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag berichtet. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen.

So sah das kleine Kunstwerk in Neukirchen-Vluyn vor dem Brand aus. Jetzt ist alles zerstört. Foto: Polizei

Die Heuballen waren dort liebevoll als zwei Strohfiguren im Auftrag der Stadt Neukirchen-Vluyn zusammengefügt worden – aus einem guten Grund: So konnte der Löschzug Neukirchen auf sein großes Jubiläum hinweisen.

100 Jahre wird der Löschzug in diesem Jahr alt, gefeiert wird am 8. und 9. September im Gerätehaus. Darauf wies das kleine Kunstwerk an der Hochstraße hin – bis die Flammen alles zerstörten. Rund 150 Euro kostet ein Strohballen, wie die NRZ erfuhr, hinzu kommen die Kosten für die schwarzen Planen und die Augen und Hüte der Figuren.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

