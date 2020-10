Brandstifter in Moers unterwegs: Vier Feuerwehr-Einsätze

Moers. Vier Einsätze in drei Stunden: In Moers brannten Container und Mobiltoiletten. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen für die Taten.

Gleich viermal musste die Feuerwehr Moers am Mittwochabend ab 22 Uhr ausrücken: Im Ortsteil Asberg hatten Unbekannte mehrere Altkleidercontainer sowie eine mobile Toilettenanlage in Brand gesetzt. Betroffen waren auch Container an der Asberger Straße, an der Bonifatiusstraße und am Dresdener Ring. An der Münchenstraße steckten die Täter ein Toilettenhäuschen in Brand.

Die Feuerwehr war bis zum frühen Donnerstagmorgen im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können. Die Polizei in Moers: 02841 / 1710.