Brand in Moers: Gestohlenes Auto brannte vollständig aus

Moers/Krefeld In Moers brannte ein blauer Opel Corsa vollständig aus. Zuvor haben Anwohner einen lauten Knall gehört. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Auto auf der Stormstraße in Moers ist in der Nacht zu Dienstag, 20. Februar, gegen 0.15 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner zuvor einen lauten Knall gehört und meldeten anschließend einen in Brand stehenden blauen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen „GE-AJ322“. Das Auto stand auf einem Parkplatz neben weiteren abgestellten Autos.

Trotz herbeigerufener Feuerwehr brannte der Wagen vollständig aus, ein weiteres Auto wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stahlen unbekannte Täter den Opel Corsa bereits im Zeitraum vom 22. Dezember 2023 bis zum 27. Dezember 2023 von der Hessenstraße in Krefeld. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Auto brennt in Moers: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Stormstraße gemacht haben oder die Angaben zum Verbleib des Autos in der Zeit zwischen dem Diebstahl und heute machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

