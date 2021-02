Brand in Kamp-Lintfort: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

In Kamp-Lintfort musste die Feuerwehr am Sonntag einen Brand löschen (Symbolbild).

Brand in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Am Sonntagmorgen ist in Kamp-Lintfort im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Wo genau der Brand entstand, steht bereit fest.

Ein Brandmelder hat am Sonntagmorgen in Kamp-Lintfort Schlimmeres verhindert. Gegen 9.25 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Ferdinantenstraße 22 einen ausgelösten Brandmelder aus dem Kellergeschoss. Von dort stieg dichter, schwarzer Rauch auf. Feuerwehr und Polizei räumten das Gebäude, verletzt wurde niemand.

Bei den Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde festgestellt, dass der Brand in einem Kellerraum ausgebrochen war, der von einer Pizzeria im Erdgeschoss als Lagerraum genutzt wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

