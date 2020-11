(Symbolbild). In Moers hat es in einer Gärtnerei gebrannt.

Feuerwehr Brand in einer Gärtnerei in Moers: 100.000 Euro Schaden

Moers. In der Nacht zu Sonntag ist in einer Gärtnerei in Moers ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag hat es in Moers gebrannt: Das Feuer in einer Gärtnerei an der Kamper Straße hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 000 Euro verursacht. Erste Löschversuche des Betreibers blieben erfolglos, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach war das Feuer in der vorangegangenen Nacht in einer Lagerhalle der Gärtnerei ausgebrochen. Die Kreispolizei Wesel meldet, der Brand sei gegen 1.38 Uhr ausgebrochen. In der Halle wurde den Angaben zufolge Brennmaterial für die Heizungsanlage gelagert, heißt es weiter. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an, die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (dpa/NRZ)