Die Feuerwehr musste zu einem Brand auf der Ferdinantenstraße in Kamp-Lintfort ausrücken. Archivfoto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Feuer Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. In einem Mehrfamilienhaus auf der Ferdinantenstraße Kamp-Lintfort brannte Sonntagmorgen ein Gemeinschaftskeller. Anwohner wurden evakuiert.

In einem Mehrfamilienhaus auf der Ferdinantenstraße brannte Sonntagmorgen ein Gemeinschaftskeller. Als Grund nannte die Polizei einen technischen Defekt. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Anwohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Ein 64-jähriger Bewohner wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses zurück in ihre Wohnungen.