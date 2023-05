Brand auf A 2: Moerser Kirmes bangt um Achterbahn „Heidi“

Moers. Die Großachterbahn „Heidi“ ist auf der Kirmes eingeplant. Doch Teile sind auf A 2 verbrannt. So stehen laut Besitzer die Chancen für Moers.

Sie soll eine der ganz großen Attraktionen auf der Moerser Kirmes werden. Doch nun müssen die Rummel-Fans um die Großachterbahn „Heidi“ bangen. Große Teile des Fahrgeschäfts sind am Mittwochmorgen auf der Autobahn A 2 verbrannt. Schausteller Ewald Schneider sieht dennoch Chancen für Moers.

Ein Mitarbeiter von Schneider hatte in seinem Sattelzug-Auflieger hauptsächlich Gondeln der Achterbahn geladen um sie nach dem Abbau bei einem Schützenfest in Wolfsburg zur Fronleichnamskirmes in Oberhausen zu transportieren. In der Nähe von Peine bemerkte der Fahrer das Feuer auf dem Anhänger. Er stoppte auf dem Standstreifen und schaffte es sogar noch, den Auflieger von der Zugmaschine abzukoppeln, wie Ewald Schneider am Telefon schilderte.

Autobahnpolizei Braunschweig: „Inhalt des Containers ist Schrott“

Eine Sprecherin der Autobahnpolizei Braunschweig sagte auf Anfrage der Redaktion, der Inhalt des Containers sei „Schrott“. Ewald Schneider bestätigte: „Das ist leider so.“ Den Auftritt von „Heidi“ auf der Kirmes in Oberhausen vom 7. bis 12. Juni müsse man absagen. Bis zur Moerser Kirmes vom 1. bis 5. September sei es aber „noch lange hin“. Die Hoffnung des Münchner Schaustellers: Der Fahrgeschäft-Hersteller Reverchon in Frankreich hat gerade eine weitere „Heidi“ im Bau. Mit ihm verhandelt Ewald Schneider seit Mittwoch Vormittag darüber, Teile aus dieser Produktion zu bekommen und sie zu nutzen, bis seine eigenen Ersatzteile fertig sind. Schneider zeigte sich zuversichtlich, es nach Moers zu schaffen. Eine feste Zusage mochte er aber nicht geben.

Über die Ursache des Brandes konnte Schneider nichts sagen: In dem Container gebe es weder Treibstoff noch Elektro- oder Hydraulik-Anlage. Unabhängig davon sei das Wichtigste: „Es ist niemand verletzt worden.“

Ewald Schneiders Achterbahn ist 2019 gebaut worden. Auf ihr nehmen die Fahrgäste in Vierer-Gondeln an Biertischen Platz. „Heidi“ schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 57 Stundenkilometern.

