Bosnien-Hilfe mit 80 Jahren: Warum Heribert Hölz weitermacht

Neukirchen-Vluyn. Unermüdlich sammelt Heribert Hölz aus Neukirchen-Vluyn Spenden für eine arme Region in Europa: Was ihn antreibt und was mit dem Geld passiert.

Gerade hat Heribert Hölz (80) seine 92. Bosnien-Fahrt hinter sich. Diesmal aus einem besonderen Anlass: Der Neukirchen-Vluyner war zum Jubiläum des Gymnasiums in Travnik eingeladen. „Das Petar-Barbaric-Gymnasium feierte seinen Wiederaufbau vor 25 Jahren“, schildert Hölz. Der Aufbau gelang durch die Bosnienhilfe des Caritasverbandes Duisburg und Heribert Hölz, der für das Projekt immer noch aktiv ist.

Heute besuchen 2000 Schüler das Gymnasium in Mittelbosnien. Noch immer gibt es eine kleine Farm zur Selbstversorgung der Internatsschüler. „Ich habe damals Maschinen, Saatgut und Vieh besorgt. Auch finanzielle Hilfen flossen“, berichtet Hölz. Nach dem Jugoslawien-Krieg sei die Schule, die schon seit 1882 bestehe, größtenteils zerstört gewesen.

Bis heute helfe er, wenn Not am Mann sei. Insgesamt seien es in den vergangenen 25 Jahren rund 500.000 Euro gewesen, mit denen die Bosnienhilfe der Caritas Duisburg dem Gymnasium geholfen habe, rechnet Hölz vor. „Als ich zum Festakt in die Aula kam, saßen da 400 Leute, viele Prominente darunter“, schildert Hölz. Weil man ihn gebeten habe, ein paar Worte zu sagen, habe er eine Ansprache gehalten.

Da habe er über die Bosnienhilfe der Caritas Duisburg gesprochen; über seine Reisen als Helfer seit über 30 Jahren. „Ich wollte eigentlich nur das Jubiläum mitfeiern. Dann merkte ich, wie wichtig wir für das Gymnasium und die jungen Leute dort sind.“ Noch immer hat der Neukirchen-Vluyner viele treue Spender. „Das sind vor allem ältere Leute, die mit Daueraufträgen monatlich 10 oder 25 Euro überweisen.“

Heribert Hölz zeigt in Neukirchen-Vluyn ein Plakat, mit dem das Petar-Barbaric-Gymnasium den 25. Jahrestag zum Wiederaufbau feiert. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

So kämen trotz der Tatsache, dass die Armut in Bosnien immer mehr in Vergessenheit gerate, monatlich doch immer noch etwa 6000 Euro an Spenden zusammen. Dankbar ist der Niederrheiner auch, dass ab und zu auch größere Einmal-Spenden in die Bosnien-Kasse fließen. Dies alles, weil die Menschen inzwischen wissen, dass das Geld tatsächlich und zu 100 Prozent bei den Armen ankommt.

Denn immer noch fährt Heribert Hölz morgens ins Caritas-Büro nach Duisburg, um seinen „Papierkram“ zu erledigen, die Hilfen zu organisieren und vor allem den Spendern persönlich Rückmeldung zu geben, wofür die Gelder eingesetzt werden. Da ist die Nonne in Slavonski Brod, die sich um arme alte Menschen kümmert und jährlich 15.000 Euro bekommt. „Viele Dörfer sind verlassen. Oft sind nur noch ein paar Alte übrig“, schildert Hölz.

Auch zwei Suppenküchen für Bedürftige gibt es, die jährlich je 30.000 Euro erhalten, um nur einiges zu nennen. „Dr. Miljenko Anicic, Caritas-Direktor in Banja Luca, unterhält viele Hilfsprojekte in den Diözesen“, weiß Hölz. Rund 80.000 Euro an Spenden kommen bei der Bosienhilfe der Caritas Duisburg immer noch jährlich zusammen.

Nötig bleibe die Hilfe auf unabsehbare Zeit, weiß Hölz. „Die Lage im ehemaligen Vielvölkerstaat ist nach wie vor schwierig. Niemand investiert im zweigeteilten Bosnien-Herzegowina in die Wirtschaft. Wer kann, geht weg. Das Land kann so nicht hochkommen.“ Wer sich über die Bosnienhilfe informieren oder spenden möchte: 02845 / 5686.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland