Der Arzt Mustafa Mostakiem impft im Adria-Eiscafé in Moers ohne Terminabsprache.

Coronaschutz Boostern im Eiscafé: private Impfpraxis in Moers eröffnet

Moers. Am Mittwoch hat die erste private Impfpraxis in Moers eröffnet. Im Adria-Eiscafé kann man sich den Coronaschutz ohne Terminabsprache abholen.

Die erste private Impfpraxis in Moers hat eröffnet. Seit Mittwoch Mittag kann man in den saisonbedingt ungenutzten Räumen des Eiscafés Adria am Kö den Coronaschutz erhalten.

Das Besondere: Impflinge können spontan und ohne Terminabsprachekommen. Der Arzt Mustafa Mostakiem führt Erst- und Zweitimpfungen sowie Boosterimpfungen durch. Da Biontech – wie überall – im Moment kontingentiert ist, gibt es diesen „Stoff“ im Adria-Café nur für Menschen unter 30 Jahren und für Schwangere. Darüber hinaus stehen Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung.

In Sonderfällen kann vor Ablauf der Fünf-Monats-Frist geboostert werden

Prinzipiell gilt, dass die Auffrischungsimpfung fünf Monate nach der Zweitimpfung verabreicht wird. Mostakiem weist jedoch auf einen aktuellen Erlass des NRW-Gesundheitsministers vom Mittwoch hin, wonach Personen auch früher geboostert werden können, wenn ihr Immunsystem beispielsweise aufgrund von Vorerkrankungen geschwächt ist. In solchen Fällen kann eine Frist von vier Wochen reichen. Ziel sei, eine schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante zu vermeiden, heißt es dazu auf der Internetseite des Ministeriums, das sich dabei auf Hinweise von Experten wie der Europäischen Arzneimittelagentur, Impfstoffherstellern, Medizinern sowie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beruft.

Die Impfungen bei Mustafa Mostakiem sind wie überall sonst für Impflinge kostenlos, da seine Praxis mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnet. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr. (wit)

