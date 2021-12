Corona Booster-Impfungen am AOK-Mobil in Moers ohne Termin

Moers. Das Impf-Mobil der AOK steht für drei Tage wieder am Weihnachtsmarkt in Moers. Man kann sich dort ohne Terminabsprache gegen Corona impfen lassen.

Heute und in den kommenden Tagen steht das Impfmobil der AOK Rheinland/Hamburg in Moers.

Die Termine: Samstag, 18. Dezember, Sonntag, 19. Dezember und Montag, 20. Dezember jeweils von 10 bis 17.30 Uhr an an der Haagstraße/Ecke Meerstraße in Moers. Es sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich, wie der Kreis Wesel mitteilt. Verimpft wird der Impfstoff von Moderna. Ein Hinweis der AOK: Es handelt sich um ein begrenztes Angebot. Damit niemand allzu lange oder gar vergeblich in der Schlange steht, bietet das AOK-Team den Menschen, die zum Impfmobil gekommen sind, vor Ort kurzfristig Termine für die nächsten Stunden an. Die Besucher des Impfmobils können dann später wiederkommen, wenn sie an der Reihe sind.

Die Impfstelle des Kreises in Moers an der Mühlenstraße 9 – 11 ist am Samstag, 18. Dezember und am Montag, 19. Dezember jeweils von 9 – 19 Uhr geöffnet. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna. An den Impfstellen des Kreises Wesel in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich.

Für eine Booster-Impfung muss unter https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ ein Termin vereinbart werden.

