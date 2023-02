Christian Christl startet eine Konzertreihe auf Schloss Lauersfort in Moers.

Konzerte Boogie Woogie und Blues auf Schloss Lauersfort in Moers

Moers. Der Pianist Christian Christl startet eine Konzertreihe auf Schloss Lauersfort in Moers. Gespielt werden Boogie Woogie, Blues und Jazz.

Das Schloss Lauersfort erweitert erneut sein Veranstaltungsangebot. Die Leart GmbH als Betreiberin des Wasserschlosses in Holderberg und der Musiker Christian Christl präsentieren ab März dreimal jährlich Blues, Boogie Woogie, traditionellen Jazz und New Orleans-Jazz.

Die erste Veranstaltung unter dem Titel „Bayoogie Masters“ findet am Mittwoch, 22. März, statt. Auftakt ist um 19 Uhr mit einem Meet & Greet (Getränke extra), bei dem sich die Künstler und das Publikum kennenlernen können.

Ein Moerser Bluesharper ist stets dabei

Das Konzert startet dann um 20 Uhr. Als musikalischer Gastgeber hat Pianist Christian Christl Gäste eingeladen. Ihm zur Seite steht bei jeder Veranstaltung der Moerser Bluesharper Christian Noll, der schon mit Legenden aus Chicago auf einer Bühne stand.

Foto: Foto: privat

Hinzu kommen an diesem ersten Abend der Pianist und Sänger Bastian Korn sowie sein Zwillingsbruder Benny, der für das akustische Schlagwerk verantwortlich zeichnet. Die Künstler treten einerseits jeweils alleine auf, zwischendurch gibt es aber immer wieder Wechsel in verschiedenen Besetzungen, am Ende werden alle gemeinsam spielen.

Von Scott Joplin bis zu den Beatles

Zu hören sein werden Songs von 1900 bis 1970 – von Scott Joplin und W.C. Handy bis zu den Beatles, wie die Leart GmbH ankündigt: „Boogie Woogie meets Rock’n Roll“. (wit)

Tickets im Vorverkauf (29 Euro) auf www.schlosslauersfort.de sowie an der Abendkasse (35 Euro). Weitere Veranstaltungen: „Nachtstücke“ – klassisches und weniger bekanntes Lied-Repertoire mit Elisabeth Stützer (Mezzosopran) und Michael Preiser (Klavier) am Samstag, 11. Februar, um 17 Uhr (Einlass 16.30 bis 17 Uhr). Kontakt zum Schloss unter 02841/88 90 633.

