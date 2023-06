Bollwerk Moers: Mammutprojekt feiert erfolgreichen Abschluss

„Luke & Betrug“ spielte am Samstag in Moers beim „Bollwerk meets“-Tag.

Moers. In Moers endet das Begegnungsprojekt „Bollwerk meets“ mit einem Festivaltag. Welche Rückschläge die Organisatoren zu Beginn erleben mussten.

Wie das Moerser Jugend- und Kulturzentrum Bollwerk 107 Menschen zusammenbringt, war am Samstag zu erleben. Im Rahmen des Förderprojekts „Bollwerk meets“ veranstaltete das Bollwerk einen bunten Festivaltag.

Drei Jahre hatte sich das Bollwerk-Team mit Begegnungsformen auseinandergesetzt. „Als wir den Projektantrag während der Corona-Zeit geschrieben haben, saßen wir auf einmal im Homeoffice“, erklärte Kira Halfmeier, Kulturreferentin im Bollwerk. „Geschlossene Türen und keine Besucher, das war ein herber Schlag.“ Mit der Konzeptförderung „Bollwerk meets“ konnten neue Begegnungsformen verankert und ausprobiert werden.

Gestartet ist das Team mit der Veranstaltung „Moerserei“ per Online-Livestream: „Dort konnten wir mit Besuchenden in Kontakt bleiben und regionalen Musikschaffenden eine Bühne bieten“, sagte Halfmeier. Weitere Projekte wie Comic-Workshops, eine Tafel im Bollwerk-Foyer, an der sich Besuchende austauschen können, sowie Lesungen fanden großen Anklang.

Comiczeichnerin Jen Satora zeigt wie es geht beim Mangaworkshop im Bollwerk 107. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

„Die erste Lesung live in der Halle mit Publikum und Autorin – das war ein tolles Gefühl“, erinnerte sich Sarah Weber, Projektleiterin im Bollwerk. Um alle Begegnungsformen miteinander zu verbinden, gab’s am Samstag zum Projektabschluss einen großen Festivaltag. Schon am Eingang wurde es interaktiv: Die Gäste entwarfen eigene Bollwerk-Grußkarten mit Myra Faubel. Gegrüßt werden konnte auch das Bollwerk-Team selbst und zwar am stilechten Wählscheibentelefon.

Gäste aller Generationen nahmen auf einem Sofa Platz und kamen ins Gespräch. Nachmittags ging’s weiter mit zwei kostenlosen Workshops. Zahlreiche Workshopteilnehmende kamen und tauchten in die Welt der bunten Mangas ein. Mit Künstlerin Jen Satora zeichneten sie die japanischen Comics, die besonders bei Jugendlichen beliebt sind.

„CassMae“ war beim Festivaltag zu Gast. Sie und die anderen Künstlerinnen und Künstler bekamen viel Applaus. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Abdul Kader Chahin schrieb mit Teilnehmenden Geschichten. Am Abend ging’s bei Sonnenwetter auf die Terrasse. Insgesamt sechs Acts spielten, die bereits bei der „Moerserei“ auftraten. Mit dabei waren „Luke & Betrug“, „CassMae“, „Cansin“, „Kimpel“, „Relya Voy“ und Theresa Cherchi. Die Stimmung bei den Konzerten: klangvoll, sommerlich – es gab viel Applaus.

Abgerundet wurde der Festivaltag durch eine Doppellesung. Autorin Wlada Kolosowa las aus ihrem Buch „Der Hausmann“. In dem Roman geht’s ums Großstadtleben in der Moderne. Frédéric Schwilden gab Einblicke in seinen Roman „Toxic Man“, die Geschichte eines jungen Mannes, der geliebt werden will. Die Lesung wurde mit eindrucksvollen Lichtmalereien der Künstlerin Annika Demmer begleitet: Ein vortrefflich gelungener Abschluss des verbindenden „Bollwerk meets“-Projektes.

