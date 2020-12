Mit dem Teil-Lockdown Anfang November wurden auch alle Kultureinrichtungen mit sofortiger Wirkung geschlossen – so auch das Bollwerk 107 in Moers . Doch die Betreiberinnen des Jugend-Kulturzentrums lassen sich davon nicht unterkriegen und setzen auf drei neue Projekte in digitaler Form. „Das Bollwerk wäre jedoch nicht das Bollwerk, wenn wir uns nicht etwas Kreatives einfallen lassen würden“, zeigt sich Geschäftsführerin Wenke Seidel kämpferisch.

Das ist zweifelsohne so, denn mit der Verlagerung von Kulturformaten auf die Plattform „Discord“, die vor allem in der Gaming-Szene großen Anklang findet, wurden neue Wege gegangen. Mit Erfolg, wie Seidel darstellt: „Auch wenn es für uns erstmal Neuland war, können wir auf diesem Weg weiterhin für kreative Jugendliche und junge Erwachsene da sein und sie inspirieren.“ Die Plattform habe gegenüber normalen Videokonferenzen den Vorteil, dass auch eine Bildschirmfreigabe problemlos möglich sei. Zudem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch außerhalb der Workshops über Foren austauschen. So könne man den Präsenzcharakter so weit wie möglich ins Digitale mitnehmen.

Die Angebote umfassen Urban Sketching, Poetry Slam und einen Buchclub

Das schätzt auch Projektleiterin Annika Demmer, die das Format „Green GuerillArt“ gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam Holt koordiniert. Jeden Samstag von 14 bis 15.30 Uhr können Interessierte auf dem Discord-Channel „Urban Sketching Moers“ auch ohne Vorkenntnisse beispielsweise die Kunst der schönen Buchstaben, neudeutsch Handlettering genannt, erlernen.

Auch für Neugierige, die sich im Texten und Performen probieren möchten, gibt es durch den digitalen Poetry Slam-Workshop von Projektleiterin Antje Haupt eine Anlaufstation. Dabei kann in der digitalen Form auch eine Chance gesehen werden, wie Miriam Holt darstellt: „Gerade für Einsteiger ist es gut, dass es so weniger Nervosität und Lampenfieber gibt. Dennoch hoffen wir, bald wieder auf der Bühne üben zu können. Es ist etwas anderes, live vor Menschen aufzutreten als vor einem Bildschirm – das weiß ich aus eigener Erfahrung.“

Durch das dritte Projekt „Bollwerk meets books“ sollen auch lesefreudige junge Leute auf ihren Geschmack kommen. Gemeinsam mit Leiterin Sarah Dickel lesen die Teilnehmer des Buchclubs jährlich vier Werke junger Autoren der Gegenwartsliteratur. Jedes Buch wird durch eine Lesung mit dem jeweiligen Autor abgeschlossen. Den Anfang macht Leif Randt mit seinem jugendliterarischen Werk „Allegro Pastell“ in einer digitalen Lesung am 17. Dezember. Diese ist nach Anmeldung bei Sarah Dickel auch für Nicht-Mitglieder des Clubs zugänglich. Gleiches gilt für die Folgeveranstaltungen im kommenden Jahr, von denen man noch darauf hofft, sie vor Ort stattfinden lassen zu können. „Wir planen erstmal mit Präsenz und verlegen es dann bei Bedarf ins Digitale“, schildert Wenke Seidel.

Alle Projekte haben noch Platz für neue Teilnehmer

Für eine Teilnahme können sich Interessierte bei den jeweiligen Projektleiterinnen melden, um einen Einladungslink zu erhalten. Alle Formate sind kostenfrei und erfordern keine Vorkenntnisse. Anmeldung per Mail an annika.demmer@bollwerk107.de (GreenGuerillArt), miriam.holt@bollwerk107.de (Poetry Slam) und sarah.dickel@bollwerk107.de (Buchclub).