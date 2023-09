Freizeit Biergärten in Kamp-Lintfort: Was sie bieten, was es kostet

Kamp-Lintfort. Nächste Woche soll das Wetter sommerlich werden. Noch einmal auf in den Biergarten. Eine Auswahl an Kamp-Lintforter Locations mit allen Infos.

Nach diesem völlig verregneten Freitag mag man es kaum glauben, aber der Sommer soll noch mal für die nächste Woche zurück kommen. Wer gerne in den Biergarten geht, wird dort dann wohl die letzte Runde für dieses Jahr bestellen. Wir haben ein paar schöne Plätzchen in Kamp-Lintfort herausgesucht, wo das geht, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

ABC by Michi und Leo: Sehr relaxed mitten in der City machen es sich die Gäste unterm Glasdach gemütlich. Hier gibt es Frühstück (von 9 bis 14 Uhr) und ab 17.30 Uhr dann warme Küche. Obacht: Wer hier essen möchte, muss experimentierfreudig sein, denn es gibt keine Speisekarte. Und: Der Spaß ist nicht ganz preisgünstig: So ein Tapas-Überraschungsabend kostet zwischen 50 und 60 Euro pro Person. Das Bier zu 2,60 für 0,25 l ist da moderat im Preis. Beliebt ist die charmante Schirmbar trotzdem. Eine Reservierung ist dringend zu empfehlen, zumal nur 30 Plätze zur Verfügung stehen. Das geht am einfachsten online unter www.abcbymichiundleo.de. Ringstraße 110, sonntags und montags geschlossen, sonst 9 bis 14 und 17.30 bis 23 Uhr.

Zum Tonkrug: Das Restaurant ist nicht ganz so zentral gelegen, dafür aber durchaus wetterfest. Sollte es mal kurz schauern, sind die Gäste in den Pavillons gut aufgehoben. Auf 100 Plätzen lassen sich hier die Besucher Deftiges schmecken, Schnitzel, Burger Gyros, Fisch. Am beliebtesten laut Chefin Sandra Brinkmeier: das Tonkrugschnitzel mit Hollandaise, Champignons, Speck, Käse und noch Spiegelei obendrauf. Dafür kann man zwischen kleiner und großer Portion wählen. Macht dann laut Homepage 12,90 Euro bzw. 15,90 Euro. Das Bier dazu schlägt mit schlanken 1,80 für 0,2 l zu Buche. Sandra Brinkmeier empfiehlt an sonnigen Tagen dringend eine Reservierung, am besten per E-Mail über die Homepage: www.zum-tonkrug.de, oder per Whatsapp unter 02842/9273656. Am Sonntag, 3. September, gibt es ein Frühstücksbüffet ab 9.30 Uhr für 13.50 Euro pro Person. Altfelder Straße 319, Nähe Campingplatz Eldorado, geöffnet täglich außer mittwochs, 17 bis 21 Uhr, sonntags sogar ab 12 Uhr.

Zur Tenne: In direkter Nachbarschaft zum Tonkrug, allerdings auf dem Campingplatz. Das Restaurant ist aber für alle zugänglich. Draußen gibt es 70 Plätze. Auch hier gibt es Schnitzel satt, „aktuell auch mit frischen Pfifferlingen“, sagt Besitzer Ralf Gembries. Salat oder Rumpsteak gibt die Karte auch her. Das kleine Bierchen kostet 2 Euro. Gembries bemüht sich, die Preise zu halten: „Ich will die Gäste nicht verlieren.“ Aber die Zeiten haben doch ihren Tribut gefordert: Montags und dienstags ist Ruhetag. Und geöffnet ist schon lange nicht mehr ab 11 Uhr, sondern erst ab 17 Uhr, Küche bis 20 Uhr. Dafür wird am 7. Oktober zünftig das Oktoberfest gefeiert. Reservierungen unter: 02842/475057. Altfelder Straße 305, geöffnet von 17 Uhr „bis keiner mehr da ist“, scherzt Gembries.

Haus Bieger: Auf dem Kamper Berg steht das traditionsreiche Haus. An die 50 Plätze gibt es draußen. Hier kann man allerdings nicht reservieren, sagt Keanu Karageovanis von der Geschäftsführung. Die Speisekarte bietet Salate und Burger, die sich allerdings den 20 Euro nähern, und vieles mehr. Wer lieber nur einen Snack möchte, wird mit einem Flammkuchen vorlieb nehmen. Das Bier dazu liegt bei 2,60 Euro für 0,25 l. „Beliebt sind auch unsere selbst gebackenen Kuchen“, erklärt Karageovanis. Abteiplatz 11, geöffnet mittwochs bis freitags ab 17 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr. Obacht: am kommenden Sonntag wird es eng auf dem Kamper Berg, da gibt es ein großes Pfarrfest im Rahmen der 900-Jahr-Feier Kloster Kamp. Die benachbarte Alte Schmiede ist derzeit geschlossen.

Wellings Parkhotel: Das erste Haus am Platze darf nicht fehlen. Und es sitzt sich ja wirklich schön am See im Innenhof. Das wissen viele, deshalb ist für Samstag, 2. September, auch schon alles ausgebucht. Sonntags geschlossen. Neuendickstraße 96, geöffnet montags bis donnerstags 13 bis 15 Uhr sowie 18 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Wobei dies die Küchenzeiten sind, wer nur mal eben ein kühles Bier oder Wasser trinken möchte, bekomme dies auch am Nachmittag, heißt es aus dem Hotel.

Blick nach Moers: Das Asberger Oktoberfest

Lufre: Am Lufre ist es natürlich etwas ganz Besonderes draußen zu sitzen, mit Blick auf den Zechenpark, manchmal begleitet von Live-Musik. Dieses Vergnügen gibt es allerdings nur sonntags, und dann auch noch diesen Sonntag nicht: „Da haben wir eine Veranstaltung“, erklärt David Bloch, der mit seiner Frau Sophie das Lufre vor allem als Eventlocation vermarktet. Aber am kommenden Sonntag, 10. September, ist die Terrasse dann wieder ab 14 Uhr geöffnet. Angeblich soll das gute Wetter bis dahin sogar halten. Auf der Karte stehen Biergartenklassiker wie Spareribs, aber auch feine Pasta. Das 0,3-Glas Geilings kostet 3,50 Euro. Maximal bis Ende September soll die Terrasse geöffnet sein, wenn es trocken ist. Ab Oktober gibt es dann wieder After-Work-Partys im Lufre. Altes Lüftergebäude, Friedrich-Heinrich-Allee (ehemaliges Zechengelände).

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland