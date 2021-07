Bewegen hilft „Bewegen hilft“ startet in Moers und am Niederrhein durch

Moers. Mehr als 600.000 Euro hat „Bewegen hilft“ seit 2013 an Spenden für soziale Zwecke verteilt. Jetzt startet die neue Etappe mit kreativen Aktionen.

Das richtige Outfit hatte Guido Lohmann beim gestrigen Presseauftakt zur diesjährigen Spendenaktion „Bewegen hilft“ definitiv mal wieder an. Im lockeren Sportdress stellte er das Programm, die Vereine und seine persönliche Herausforderung im Aktiv-Sportpark vor. Vom 14. August bis zum 3. September wird der Initiator gemeinsam mit zahlreichen prominenten Mitstreitern sportlich für den guten Zweck aktiv sein. „Unser Ziel ist es, Menschen auf lockere Art Freude an der eigenen Bewegung zu vermitteln und dies zugleich mit sozialem Engagement für die Region zu verbinden“, erklärt Lohmann.

Mittlerweile gehört „Bewegen hilft“ zu einer der größten privaten Charity-Aktionen am linken Niederrhein. Rund 600.000 Euro konnten seit 2013 an Spenden gesammelt und damit die größtenteils ehrenamtliche Arbeit von etwa 70 sozialen und caritativen Einrichtungen am Niederrhein unterstützt werden. In diesem Jahr fließt der Erlös wieder an gut 20 Vereine und Einrichtungen – unter anderem an das Tierheim in Moers, das Frauenhaus Duisburg, an den Cari-Treff Kamp-Lintfort und an den mobilen Kinderhospizdienst Xanten-Sonsbeck.

Es ist das zweite „Bewegen hilft“-Jahr unter Corona-Bedingungen. Das wirkt sich auch auf die geplanten Veranstaltungen aus. So sollte der Auftakt von „Bewegen hilft“ eigentlich auf dem Ossenberger Wochenmarkt stattfinden. Der im vergangenen Jahr ausgefallene Weihnachtsmarkt sollte dort samt Schneekanone, Überraschungen und prominenten Gästen aus dem Sport nachgeholt werden. „Donnerstagabend haben wir vom Rheinberger Ordnungsamt die Absage bekommen. Wir dürfen keine Aktion mit Event-Charakter durchführen“, bedauert Lohmann.

Der Auftakt von „Bewegen hilft“ ist in Ossenberg

Der Auftakt findet trotzdem auf dem Wochenmarkt statt – dann allerdings mit kleineren coronakonformen Aktionen. Andere Veranstaltungen dürfen – nach aktuellem Stand – durchgeführt werden.

Eine Genuss-Radtour der Familie Welling zum Beispiel. Die Feuerwehren aus Moers und Neukirchen-Vluyn warten mit „spektakulären Acts“ auf. Mehr wollte Guido Lohmann noch nicht verraten.

Comedian-Star Ingrid Kühne ruft in Xanten zum Dart-Turnier auf und eine Kinder-Olympiade für Grundschüler in Alpen ist ebenso geplant, wie die erste niederrheinische Schnick-Schnack-Schnuck-Meisterschaft in Xanten. „Die wohl einzige Veranstaltung aus dem richtigen Leistungssport“, sagt Lohmann mit einem Augenzwinkern.

Er selbst wird in den drei Wochen einen Gesundheits-Triathlon, bestehend aus täglich wechselndem Laufen, Rudern oder Gewichte stemmen, bestreiten. Unterstützt wird er dabei von prominenten Trainingspartnern wie etwa Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, IHK-Vizepräsident Frank Wittig, dem Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer oder Enni-Chef Stefan Krämer.

Statt eines Grußworts gibt es etwas Anderes

Auf das sonst übliche Grußwort eines Prominenten aus Politik, Wirtschaft oder Sport wird dieses Mal bewusst verzichtet. Stattdessen möchte Guido Lohmann ein klares Statement gegen Antisemitismus und für Freiheit und Toleranz setzen. Dazu ruft er alle Menschen auf, eigene kurze Statements per Video (maximal 30 Sekunden) zu drehen und an die Whatsapp-Nummer 02802-9100 zu senden. „Wir engagieren uns mit ‘Bewegen hilft‘ vom ersten Tag an für Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden. Ganz in diesem Sinne zeigen wir mit unserem eigenen Grußwort Solidarität mit allen Menschen jüdischen Glaubens und werben für Toleranz und Offenheit“, betont Lohmann.

CDU-Politikerin Sabine Weiss, Alexander Hülshoff, künstlerischer Leiter des Kammermusikfests Kloster Kamp, oder Kai T. Garben, Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, haben schon mitgemacht und dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen Antisemitismus zu wehren. Am Ende werden alle Statements zusammengeschnitten und ergeben das „hoffentlich längste Video-Statement gegen Antisemitismus und für Toleranz am linken Niederrhein“, wie Initiator Guido Lohmann sagt.

„Bewegen hilft“ hat sich seit 2013 zu einer der größten Charity-Aktionen am linken Niederrhein entwickelt.

In dieser Zeit sind rund 600.000 Euro an Spenden zusammengekommen, die an mehr als 70 soziale Einrichtungen in der Region weitergegeben wurden.

Los geht es mit dem Aktionszeitraum am 14. August auf dem Ossenberger Wochenmarkt.

Wer sich beteiligen möchte: bewegenhilft@mail.de

