Betti Ixkes lädt Comedy-Fans ein zur Wanderung zum Geleucht

Moers. Die künstlerische Leiterin des Comedy Arts Festivals will sich beim treuen Publikum mit einer Aktion bedanken. Sie bringt auch einen Gast mit.

Betti Ixkes (Foto), künstlerische Leiterin des ComedyArts Festivals, freut sich, dass die Corona-Version am Sonntag soviel Zuspruch bei den Comedy-Fans gefunden hat. Dafür möchte sie sich mit einer ganz besonderen Aktion bedanken: Zusammen mit Helmut Sanftenschneider, einem der Moderatoren des Abends, lädt sie am Samstag, 10. Oktober, 10 Uhr zur ComedyArts-Wanderung zum Geleucht (Gutenbergstraße) in Moers ein. Mitmachen können bis zu 20 Personen, Treffpunkt ist am Parkplatz unterhalb des Geleuchts.

Unterwegs geben Ixkes und Sanftenschneider Einblicke in ihre Arbeit und freuen sich darüber hinaus auf eine angeregte Unterhaltung und eine Brotzeit mit Comedy-Freudinnen und -Freunden.

Wer an der Wanderung teilnehmen möchte, schreibt einfach bis zum 27. September, 23.59 Uhr eine E-Mail (Betreff: Geleucht) an lok.moers@nrz.de. Die Gewinner werden benachrichtigt.