Randalierer in Moers Betrunkener Mann verletzt in Moers zwei junge Polizisten

Moers. Eigentlich wollten die Beamten in Moers den Mann nur kontrollieren. Der wehrt sich gegen eine Durchsuchung, es wird handgreiflich – mit Folgen.

Ein Mann hat in Moers am Dienstag eine Polizistin (24) und einen Polizisten (25) so verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die beiden hatten den 37-Jährigen am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Uerdinger Straße kontrolliert. Da der Mann sich weigerte, seine Personalien anzugeben, musste er durchsucht werden.

Hierbei leistete der Moerser erheblichen Widerstand. Die Polizistin und der Polizist waren nicht mehr dienstfähig und mussten in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Da der Moerser offenbar Alkohol getrunken hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den 37-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.