Betrunkene demolieren Bushaltestelle und flüchten im Bus

Moers. Am frühen Mittwochmorgen haben vier Männer eine Bushaltestelle in Moers demoliert. Ein Zeuge beobachtete, auf welchen Wegen sie flüchteten.

Gegen 04.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen wurde ein Anwohner an der Straße Am Bendmannsfeld/Ecke Moerser Straße durch laute Geräusche geweckt. Als der Mann aus dem Fenster sah, bemerkte er vier flüchtende, dunkel gekleidete junge Männer und die völlig zerstörten Scheiben einer dortigen Bushaltestelle. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die Unbekannten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wirkten demnach alkoholisiert und schienen sich über ihre Tat zu freuen. Während zwei der Verdächtigen in Richtung der Felder flüchteten, sollen die beiden anderen in den Bus Nummer 52 in Richtung Moers gestiegen sein.

Die Polizisten stellten fest, dass die Scheiben vermutlich mit einem Leitpfosten eingeschlagen wurden. Dieser lag auf dem Gehweg. Da die Täter auch auf einen dortigen Werbekasten aus Glas eingeschlagen hatten und dieser gesprungen war, entfernten die Beamten das Glas, damit sich daran niemand verletzt.

Die Polizei in Moers sucht jetzt weitere Zeugen und bittet insbesondere den Busfahrer, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.

