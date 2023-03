Betrugsversuch in Moers: 76-Jährige zweifelt und zahlt nicht

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus Moers aus. Die Seniorin hat das zunächst geglaubt. (Symbolbild)

Moers. Eine 76-Jährige hat sich nach einem Betrugsversuch selbst vor dem Verlust von viel Geld bewahrt. Dabei war der Ganove geschickt vorgegangen.

Zweifel und der Gang zur Polizeiwache in Moers haben eine 76-jährige Frau vor dem Verlust eines hohen fünfstelligen Bargeldbetrages bewahrt. Die Moerserin erschien am Donnerstagabend gegen 20 Uhr bei der Polizei, weil sie sich unsicher fühlte und nicht genau wusste, was sie machen sollte.

Das, was die beiden Polizeibeamten dann von der Frau hörten, zeigte wieder, wie raffiniert Betrüger agieren. Die 76-Jährige erhielt demnach um 16.15 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der sich als Timo Gerke vom Raubdezernat in Duisburg ausgab. Er schilderte der Frau, dass es bei ihr in der Nähe einen Überfall gegeben hätte. Zwei Täter seien festgenommen worden und bei einem hätte man einen Zettel mit ihren Personalien gefunden.

Er erklärte weiter, dass es sich bei den Tätern um eine aus Rumänien stammende, überregional agierende Tätergruppe handeln würde, die zusammen mit einem Komplizen der Sparkasse Geld von den Konten der Anleger stehlen würden. Hiernach spielten die Ganoven einen fingierten Telefonmitschnitt ein, bei dem ein Täter den angebliche Bankmitarbeiter aufforderte, einen hohen Betrag vom Konto der 76-Jährigen abzubuchen. Damit das verhindert würde, sollte die alte Dame zur Bank gehen und den Betrag selbst abholen und anschließend den angeblichen Kriminalbeamten übergeben.

Die Frau ging tatsächlich zu ihrer Bank und hob den fünfstelligen Betrag ab. Nachdem sie das erledigt hatte, kamen ihr Zweifel und sie machte zunächst einen langen Spaziergang, um noch einmal über alles nachzudenken. Hin und hergerissen durch die Vereinnahmung und den Druck der Betrüger, beschloss sie dann, bei der Polizei vorbeizugehen und dort mal nachzufragen, was sie machen solle.

Man kann sich vorstellen, dass hier selbst langjährige Polizisten erst einmal schlucken mussten, heißt es vonseiten der Polizei. Doch selbst nachdem man der Moerserin erklärt hatte, dass es sich hierbei um eine bekannte Masche handelte, hatte sie immer noch Zweifel, heißt es weiter in der Mitteilung an die Redaktion. Damit die Frau das Bargeld nicht weiter mit sich herumtrug, stellten die Beamten es solange sicher, bis eine Einzahlung bei Öffnung der Bank wieder möglich war. Die Frau war damit einverstanden. Anschließend brachten die Polizisten die alte Dame nach Hause.

