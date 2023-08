Betrug in Moers: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin (86)

Moers. Durch eine dreiste Masche hat eine ältere Dame aus Moers ihren Schmuck und viel Geld verloren. So beschreibt die Polizei den gesuchten Betrüger.

Einen hohen fünfstelligen Eurobetrag und Goldschmuck erbeuteten zwei Trickbetrüger am Donnerstag, 24. August, aus der Wohnung einer 86-jährigen Frau in Moers. Laut Polizei hatte gegen 11.30 Uhr ein Mann, der sich als Wasserwerker ausgab, an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und behauptet, ein Rohr reparieren zu müssen. Kaum hatte die Frau die Tür geöffnet, betrat der Mann Küche und Bad der Wohnung. So schnell der Mann in der Wohnung war, verschwand er auch wieder.

Vom Fenster aus konnte die 86-Jährige noch beobachten, wie sich der Mann mit einer weiteren männlichen Person entfernte, die ihr zuvor nicht aufgefallen war. Beim Nachsehen in ihrer Wohnung stellte die Frau dann fest, dass ihre Ersparnisse und ihr Goldschmuck fehlten. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Laut ihrer Beschreibung ist der falsche Handwerker 1,69 bis 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Statur und spricht akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers entgegen, Telefon: 02841/171-0.

