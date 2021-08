In Moers ist ein Senior Opfer eines Betrugs geworden (Symbolbild).

Kriminalität Betrug am Telefon: Moerser Senior zahlt fünfstelligen Betrag

Moers. Dreister Betrug in Moers: Eine Anruferin macht falsche Angaben, der Senior zahlt. Die Polizei rät: „Werden Sie bei hohen Beträgen hellhörig“.

Ein 72-jähriger Moerser ist am Mittwoch Opfer eines dreisten Betrugs geworden. Eine Frau hatte sich am Telefon als Bankangestellte ausgegeben, doch das stimmte nicht.

Um 13 Uhr am Mittwoch klingelte bei dem Senior in Moers das Telefon. Die Frau erklärte ihm, auf das Geldinstitut habe man einen Cyber-Angriff verübt und riet ihm, eine größere, fünfstellige Summe auf ein Konto zu überweisen. Dem kam der Senior nach. Als er am Tag darauf seine Kontoauszüge durchsah, bemerkte er, dass die Summe auf ein ihm unbekanntes Konto eingezahlt worden war und schaltete die Polizei ein.

Polizei: „Setzen Sie sich immer persönlich mit Ihrer Bank in Verbindung“

Der Trick ist laut Mitteilung der Polizei nicht neu. Über Dritte eröffnen Betrüger bei unterschiedlichen Geldinstituten Konten, auf die ihre Opfer dann Geld einzahlen oder es überweisen. Sobald dies erfolgt ist, heben sie das Geld ab und sind damit über alle Berge. Deshalb rät die Polizei nochmals: „Zahlen Sie kein Geld auf ein unbekanntes Konto ein und überweisen Sie nichts. Setzen Sie sich immer persönlich mit Ihrer Bank in Verbindung. Werden Sie hellhörig, wenn es um größere Beträge geht.“

