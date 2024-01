Bethanien Moers: Neujahrsbaby geboren – Klinik feiert Rekord

Moers Sie kamen kurz nacheinander auf die Welt – das letzte Baby in 2023 und das erste in 2024. Was das Bethanien-Krankenhaus so besonders macht.

Die Geburten von Baby Felix, Baby Tayba und Baby Lia Indra sind ganz besonders für das Krankenhaus Bethanien in Moers und insbesondere für das Team der Geburtshilfe, wie die Klinik in einer Pressemitteilung beschreibt: Felix Rogge wurde am 31. Dezember um 23.04 Uhr als letztes Baby im Jahr 2023, Tayba Alsoliman am 1. Januar 2024 um Punkt 0.05 Uhr als erstes Neujahrsbaby im Krankenhaus Bethanien Moers geboren, gefolgt von Baby Lia Indra Pohl, die am Neujahrstag um 7.07 Uhr das Licht der Welt erblickte. Tayba war dabei eines der ersten Babys, die 2024 zur Welt kamen, was den Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie Dr. Peter Tönnies sehr freue. „Ich bin stolz auf das Team der Geburtshilfe und die großartige Arbeit, die hier Tag für Tag geleistet wird.“

Das Team der Geburtshilfe Bethanien habe 2023 insgesamt 1.582 Geburten betreut und damit die Anzahl aus 2022 um weitere zehn Geburten übertroffen. „Wir freuen uns, dass sich auch 2023 so viele Eltern dazu entschieden haben, ihr Kind im Krankenhaus Bethanien zur Welt zu bringen. Trotz einer sinkenden Gesamtgeburtenrate in Deutschland von ungefähr von fünf bis zehn Prozent können wir uns über diesen neuen Rekord freuen. Das spricht für uns und unsere Arbeit“, betont Dr. Peter Tönnies.

Eltern über Geburt im Krankenhaus Bethanien: „Haben wir uns gut begleitet gefühlt“

„Zusammen mit der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin ist die Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie Perinatalzentrum Level 1 und damit personell und strukturell sehr gut sowohl für physiologische als auch für Früh- und Risikogeburten aufgestellt. So können wir gemeinsam vielen Kindern einen guten Start ins Leben mit ausgezeichneter medizinischer Betreuung ermöglichen“, ergänzt der Mediziner.

Die glücklichen Eltern der drei Neugeborenen freuten sich über die reibungslosen Verläufe der Geburten und fühlten sich im Bethanien rundum gut aufgehoben, heißt es. So betont Melanie Rogge, die sich gemeinsam mit ihrem Mann Christian erneut für eine Geburt im Krankenhaus Bethanien entschied: „Mit der Geburt unseres ersten Kindes waren wir hier schon sehr zufrieden. Deshalb haben wir uns jetzt wieder für das Bethanien entschieden. Auch im Rahmen von Felix Geburt haben wir uns sehr wohl und gut begleitet gefühlt. Es lief alles bestens und wir wurden sehr gut aufgenommen.“

