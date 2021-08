Bethanien-Krankenhaus Moers: Ärztin und Ärzte ausgezeichnet

Moers. Laut Focus gehört das Bethanien-Trio zu den führenden Medizinerinnen und Medizinern. Darunter ist auch ein mittlerweile weltweit bekannter Arzt.

In der Stiftung Krankenhaus Bethanien in Moers wurden drei Ärztinnen und Ärzte erneut mit dem Qualitätssiegel der Focus-Gesundheit ausgezeichnet. Zu den diesjährigen führenden Medizinerinnen und Medizinern zählen nach einer Mitteilung des Krankenhauses die Ärztin Dr. Petra Hinsenkamp, sowie die Chefärzte Prof. Dr. Bruno Geier und Dr. Thomas Voshaar.

Alle drei werden damit in der bundesweiten Ärzteliste 2021 geführt. Die Oberärztin Dr. Petra Hinsenkamp erhält bereits zum zweiten Mal in Folge die Empfehlung als herausragende Bauchchirurgin (Viszeralchirurgin) von dem Münchner Magazin aus dem Burda Verlag. Der „Focus“ stellt mit der so genannten „Empfehlung“ erstklassige Medizinerinnen und Mediziner im ambulanten Tätigkeitsbereich heraus.

Zwei haben die begehrten Siegel schon öfter erhalten

Unter den diesjährigen Top-Medizinerinnen und -Mediziner befindet sich der Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie im Krankenhaus Bethanien Prof. Dr. Bruno Geier. Er ist zum vierten Mal in Folge für die Behandlung von Venenleiden ausgezeichnet. Der Chefarzt der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde, Dr. Thomas Voshaar, erhält das Siegel bereits zum fünften Mal in Folge für die Behandlung der Copd und des Lungenemphysems.

Die Auszeichnung wird lediglich an Ärztinnen und Ärzte ausgehändigt,die absolute Spezialistinnen und Spezialisten auf ihrem Fachgebiet sind und deren Leistungsspektrum zusätzlich über die Behandlungsleistung hinausgehen.

Mehrere Faktoren sind für die Bewertung wichtig

„Ich freue mich zu sehen, dass sich unsere Ärztinnen und Ärzte auch während der außergewöhnlichen Situation des letzten Jahres in besonderer Weise verdient gemacht haben und dafür ausgezeichnet worden sind“, so Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien für die Grafschaft Moers.

Am 1. Juni veröffentlichte der Focus in seinem Sonderheft die Ausgabe der diesjährigen Ärzteliste 2021, für die er mit Hilfe des unabhängigen Recherche-Institutes Fact-Field verschiedenste Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland zu Kolleginnen und Kollegen mit besonderen Leistungen befragte.

In die Erhebung flossen – wie bereits in den Jahren zuvor – die Themen fachliche Qualifikation, Einsatz in der Wissenschaft, Reputation, Behandlungsleistung und Patientenservice ein, so die Mitteilung des Bethanien-Krankenhauses.

