Bethanien in Moers: Wenn das Herz unter Druck gerät

Moers. In Moers lädt die Kardiologie des Krankenhauses Bethanien Mitte November zum Herztag ein. Eine wichtige Messung ist für Gäste kostenfrei.

Die Kardiologie des Krankenhauses Bethanien (Bethanienstraße 21) in Moers lädt für Mittwoch, 17. November, 14.30 bis 17 Uhr, zum Herztag ein. Im Fokus des Infotags stehen Ursachen, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks. Ab 15 Uhr begrüßt Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien, die Besucher der Veranstaltung in der Cafeteria des Krankenhauses. Im Anschluss beginnt das Vortragsprogramm des Ärzteteams der Kardiologie um Chefarzt Prof. Dr. Stefan Möhlenkamp.

Unter dem Titel „Herz unter Druck“ spricht der Chefarzt über Folgen der Hypertonie für das Herz. „Wir freuen uns, nach einer längeren Zeit ohne Präsenzveranstaltungen, endlich wieder Besucherinnen und Besucher in unserem Krankenhaus begrüßen zu dürfen“, so Möhlenkamp. Das Team der Kardiologie hat sich in diesem Jahr coronakonforme Angebote einfallen lassen.

Informationen zur Herzinfarktversorgung

So präsentiert etwa Dr. Volker Koke, Leitender Oberarzt der Kardiologie, um 15.45 Uhr anhand einer bilderbasierten Begehung das Herzkatheterlabors unter anderem zur Herzinfarktversorgung. Ebenfalls per Fotorundgang gibt Oberärztin Dr. Anita Malkoc ab 16.15 Uhr einen Einblick in die moderne Therapie mit Herzschrittmachern und Defibrillatoren.

„Da wir wegen der Pandemie keine Besuchergruppen durch das Krankenhaus führen können, mussten wir kreativ werden. So nehmen wir diesmal die Gäste per Beamer und Leinwand mit auf eine kleine Reise durch unsere Klinik“, erklärt Möhlenkamp. Neben den Vorträgen des Ärzteteams bietet die Klinik bereits ab 14.30 Uhr kostenfreie Blutdruckmessungen und herzgesunde Speisen in der Cafeteria an. Zudem können Interessierte unter Anleitung von Fachpersonal am Reanimationstraining teilnehmen.

Interessierte müssen sich anmelden

Der Eintritt zum Herztag ist frei. Interessierte müssen sich aber vorher unter 02841 / 2002618 oder per Mail an herzklinik@bethanienmoers.de anmelden. Insgesamt können 45 Personen teilnehmen. Es gilt die 2-G-Regelung (geimpft oder genesen).

