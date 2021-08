Die Partnerinnen und Partner des Kooperativen Brustzentrums Linker Niederrhein: Prof. Dr. Volker Runde, Ärztlicher Direktor des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, Leitende Oberärztin der Frauenklinik am St.-Antonius-Hospital Kleve Dr. Katrin van Heumen, Chefarzt und Brustzentrumsleiter am Standort Kleve Dr. Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik am Krankenhaus Bethanien und Brustzentrumsleiter am Moerser Standort Dr. Peter Tönnies sowie die Leitenden Oberärztinnen der Frauenklinik Bethanien Dr. Almut Raabe und Dr. Dorit Brunotte (v. l. n. r.).

Medizin Bethanien in Moers lobt 15 Jahre Kooperatives Brustzentrum

Moers/Kleve. Das Kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein feiert Jubiläum. Hier wird die Expertise für die Behandlung von Frauen mit Brustkrebs gebündelt.

Das Kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein feiert 15-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit weiteren Partnern bilden das zum Katholischen Karl-Leisner-Klinikum gehörende St.-Antonius-Hospital Kleve sowie das Krankenhaus Bethanien Moers das vom NRW-Gesundheitsministerium anerkannte Kooperative Brustzentrum. Akteure aus Medizin, Pflege, Physiotherapie, Psychoonkologie und weiteren Fachbereichen bündeln nach höchsten Standards ihre Expertise für die Behandlung von Frauen mit Brustkrebs.

Seit der Erstzertifizierung im Jahr 2007 hat das Kooperative Brustzentrum Linker Niederrhein alle im Drei-Jahres-Rhythmus erforderlichen Prüfungen zu den Rezertifizierungen bestanden. „Unsere Kooperation besteht nicht nur auf dem Papier“, sagt der Chefarzt der Frauenklinik am Krankenhaus Bethanien und Brustzentrumsleiter am Moerser Standort, Dr. Peter Tönnies. Und weiter: „Durch unseren fachlichen und auch persönlichen Austausch ist in unserem Brustzentrum eine gelebte Kooperation gewachsen, von der unsere Patientinnen sehr profitieren.“

Ein zentraler Bestandteil des Kooperativen Brustzentrums sind die wöchentlichen Tumorkonferenzen: Ärzten verschiedener Fachdisziplinen beraten dort gemeinsam über jeden einzelnen Fall und erarbeiten eine auf die Patientin individuell zugeschnittene Therapie. „Unsere Stärke liegt im regelmäßigen Austausch. Sei es bei den Tumorkonferenzen per Videoschalte, bei gemeinsamen Qualitätszirkeln oder im Rahmen von Hospitationen“, sagt Dr. Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik am St.-Antonius-Hospital und Brustzentrumsleiter am Standort Kleve.

Durch diesen hohen Standard in allen Diagnostikverfahren und die interdisziplinäre Besprechung aller Befunde könnten in vielen Fällen unnötige Operationen verhindert werden, heißt es abschließend in einer Mitteilung des Bethanien.

Bundesweit werden jährlich mehr als rund 70.000 Mammakarzinome diagnostiziert, am Brustzentrum Linker Niederrhein sind es jährlich rund 300.

