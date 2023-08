Bethanien: Amara schon 1000. Baby - so reagiert die Klinik

Moers. Im Krankenhaus Bethanien werden in diesem Jahr besonders viele Kinder geboren. Die Moerser Klinik reagiert mit einer außergewöhnlichen Maßnahme.

Die Geburt von Baby Amara ist schon jetzt die 1000. Geburt im Jahr 2023 in der Geburtsklinik im Krankenhaus Bethanien Moers. Am vergangenen Freitag, 18. August, konnten ihre Eltern sie um 22.15 Uhr in ihre Arme schließen, wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilt.

„Es ist ein schöner Vertrauensbeweis, dass so viele Eltern ihre Kinder bei uns zur Welt bringen“, so Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik. Dass die 1000. Geburt bereits Ende August stattgefunden hat, sei selbst für das Krankenhaus Bethanien mit seinem Perinatalzentrum der höchsten Kompetenzstufe recht früh, heißt es in der Mitteilung.

Viele Geburten im Bethanien: Moerser Krankenhaus stellt fünf neue Hebammen ein

Das Krankenhaus in Moers regiert auf die hohe Geburtenzahl mit einer bemerkenswerten Maßnahme: Gleich fünf neue Hebammen darf die Geburtsklinik in ihrem Team begrüßen darf. So soll gewährleistet werden, dass auch bei einer steigenden Geburtenrate in Zukunft genügend qualifiziertes Personal eingesetzt werden kann.

„Wir freuen uns, dass wir einen so großen Zuwachs in unserem Team begrüßen dürfen. Denn das Team ist es, was unsere Arbeit hier im Bethanien auszeichnet“, erklärt Ursula Kamp, Leiterin des Kreißsaals.

