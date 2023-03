Bestattungen Bestattung in Kamp-Lintfort – CDU will kein Aschestreufeld

Kamp-Lintfort. Die Kamp-Lintforter Politik muss über eine neue Bestattungsform auf dem Waldfriedhof entscheiden. Warum sich die CDU gegen ein Streufeld wehrt.

In der Sitzung des Stadtrats wird am Dienstag darüber abgestimmt, ob zukünftig die Asche von Verstorbenen auf einem Rasenfeld auf dem städtischen Waldfriedhof Dachsberg ausgestreut werden darf. Eine Verwaltungsvorlage sieht die Einführung der neuen Bestattungsart „Aschestreufeld“ auf dem städtischen Friedhof vor. Der Vorschlag stößt bei der CDU-Fraktion auf deutliche Ablehnung.

„Die Bestattungs- und Erinnerungskultur wandelt sich ebenso wie gesellschaftliche Werte“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Friedwälder und Kolumbarien seien Ausdruck dieses Wandels. „Längst belegen viele Studien, dass die Bestattung als soziales Ereignis ihre Bedeutung verliert“, erläutert Lars Richter, Mitglied des Ausschusses Abfall, Straße und Kanal und macht deutlich: „Als CDU leben wir christliche Werte und Normen und stehen den Entwicklungen in der Bestattungskultur natürlich offen gegenüber.“ Trotzdem würden beispielsweise an Unfallstellen Kreuze aufgestellt. Weil Menschen sich erinnern wollen, heißt es weiter.

Diese Erinnerungskultur würde nach Auffassung der CDU mit der Einführung eines Aschestreufeldes verschwinden. Für viele Kamp-Lintforter Bürgerinnen und Bürger sei die anonyme Bestattung auch aufgrund der Kosten in Höhe von ca. 1400 Euro eine schwierige, oft nur pragmatische Entscheidung, da sie keine Grabpflege und weitere Kosten nach sich ziehe. „Das Verstreuen der Asche eines Verstorbenen auf der Wiese würde künftig zu einem Discounterpreis lediglich 299 Euro angeboten“, kritisieren die Christdemokraten.

Für viele der Hinterbliebenen und Betroffenen könnte die Frage des Geldes die Bestattungsart entscheiden. Um neuen und günstigeren Bestattungswünschen Rechnung zu tragen, kommt aus Sicht der CDU die „Bestattung“ der Asche unter eine Grasnarbe in Betracht. Dieser neue Ansatz sei in den Beratungen allerdings ohne nähere Begründung abgelehnt worden. Die CDU-Fraktion fordert Politik und Verwaltung auf, mit dem Thema „Bestattungs- und Erinnerungskultur“ behutsam umzugehen und alle Aspekte näher zu betrachten.

„Aus Sicht der CDU ist hier eine Zusammenarbeit mit Vertretern der Kirche und Seelsorgern vorab die Grundvoraussetzung weitere Entscheidungen zu treffen. Auch der geplante „Discounterpreis“ sollte dringend überlegt werden“, stellt Matthias Gütges, Sprecher der CDU im Ausschuss Abfall, Straße, Kanal fest.

