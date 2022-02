Berufliche Perspektive gesichert: Niag bildet Lokführer aus

Moers. Dienstleister Niag hat in Moers neue Lokführer ausgebildet: Alle fünf bekommen einen Job. Der nächste Lehrgang startet schon im Frühjahr.

Sie kommen aus unterschiedlichsten Berufen und haben unterschiedlich viel Lebenserfahrung – und jetzt starten fünf Männer in ihrem Wunschberuf durch: Lokführer. Das berichtet die Niag in Moers.

In ihrem früheren Berufsleben waren die Männer im Alter zwischen 24 und 55 Jahre demnach zum Beispiel bautechnischer Assistent, Elektroniker, Dreher oder Tiefbaufacharbeiter. Am vergangenen Donnerstag haben sie nun ihre zwölfmonatige Weiterbildung am Niag-Bildungszentrum unweit der Moerser Innenstadt erfolgreich abgeschlossen.

Sie eint, so heißt es in der Mitteilung weiter, das technische Verständnis, das es für ihren Wunschberuf braucht – und das Zertifikat, das sie jetzt als geprüfte Triebfahrzeugführer der Klasse B ausweist. In Kürze startet einer von den Fünfen bei der Niag-Güterbahn in Moers durch, die vier anderen werden bei der Nordwestbahn Menschen am Niederrhein und im Ruhrgebiet sicher von einem Bahnhof zum anderen bringen.

Marion Lätzsch, stellvertretende Leiterin der Aus- und Weiterbildung beim Bildungszentrum der Niag, ist vor diesem Hintergrund sehr zufrieden: „Das ist ein Erfolg für die Absolventen und auch für uns. Wir konnten mithelfen, die berufliche Perspektive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sichern.“ Nahezu alle Unternehmen, die im Güterverkehr oder im ÖPNV per Zug oder Bus arbeiten, suchen Fahrpersonal. Das Niag-Bildungszentrum hilft den Unternehmen dabei, diesen Nachwuchs zu finden, weiterzubilden und die Teilnehmenden an eine neue berufliche Perspektive und oftmals auch den Wunschberuf heranzuführen.

So geht es weiter: Infos zur nächsten Weiterbildung

Hierzu starten im Bildungszentrum laut Mitteilung jedes Jahr mindestens zwei Weiterbildungen zur Triebfahrzeugführerin beziehungsweise zum Triebfahrzeugführer. Der nächste Kurs beginnt in diesem Frühjahr, und zwar am 25. April. Bewerbungsschluss für den Kurs ist am 30. März. Weitere Informationen zur Weiterbildung gibt es im Internet-Auftritt der Niag auf der Seite www.niag-bildung.de

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) ist nach eigener Darstellung ein Verkehrs- und Mobilitätsdienstleister mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

