Beliebtes Café in Moers schließt: Wo es bald wieder öffnet

Moers Zeynep Brinkmeier schließt ihr Café Sotto in der Moerser Innenstadt. Lange müssen Kunden auf Kaffee und Co. nicht verzichten. Was geplant ist.

Für das Café Sotto ist bald Schluss. „Sehr schade“ kommentiert eine Instagram-Nutzerin die Ankündigung der Inhaberin. Zeynep Brinkmeier wird Ende März ihr Café an der Oberwallstraße 45-49 in der Moerser City schließen. „Leider endet meine Zeit jetzt an der Oberwallstraße. Am 31. März schließe ich das Café Sotto“, schreibt sie auf Instagram. Seitdem bekommt sie von Kundinnen und Kunden, die diese Entscheidung bedauern, viele Anrufe und Nachrichten. „Für mich war es eine schwierige Entscheidung, denn dieses Lokal ist mein Baby“, sagt die Inhaberin.

Eigentlich hatte sie immer den Traum, ein eigenes Café zu haben. Dafür hat die ehemalige pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte jahrelang hart gearbeitet. Für das eigene Café hat sie sich weitergebildet und Kurse bei der Handwerkskammer besucht. Seit Ende Oktober 2021 betrieb sie das „Café Sotto“ in der Moerser City.

Inhaberin Zeynep Brinkmeier

In der Moerser City schließt das beliebte Café „Sotto"

Mit Blick auf die vergangenen Jahren freut sich Zeynep Brinkmeier über das, was sie erreicht hat. „Ich habe hier wirklich Seele und Blut hineingesteckt“, sagt sie. Wenn sie vergleiche, wie das Lokal vor drei Jahren war und wie es jetzt aussieht, mache sie das stolz. „Deshalb hoffe ich von ganzem Herzen, dass jemand hier den Laden liebevoll weiterbetreibt“, so Brinkmeier.

Auf die Frage, ob sie wegen steigender Preise und hohen Kosten das Café schließe, antwortet die Inhaberin: „Nein, das hat mit dem anderen Laden zu tun“. Also ein Neuanfang. Nach fast drei Jahren in diesem Lokal, in dem sie allein arbeitete, will Zeynep Brinkmeier neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen. „Denn der neue Laden ist deutlich größer“, sagt sie.

Außenansicht Café Sotto in Moers

Kundinnen und Kunden in Moers: „Das ist eine traurige Nachricht"

Seit seiner Eröffnung ist das Café ein Ort, an dem sich Freundinnen und Freunde, Familien oder Arbeitskollegen treffen. Dort kommen Jung und Alt zusammen, um Cappuccino und duftenden Kaffee zu trinken und Ciabatta oder Bruschetta zu essen. Doch nun ist Schluss. Eine Ankündigung, die viele Kundinnen und Kunden erst einmal betroffen macht. „Es ist echt eine traurige Nachricht“, sagt zum Beispiel Wolfgang.

Wolfgang und seiner Frau bedauern es, dass das „Sotto“ schließt. Selbst haben die beiden „den besten Cappuccino in Moers und zwar zu einem fairen Preis“ hier getrunken. „Wir haben uns hier immer wohlgefühlt“, sagt er. Das läge nicht nur an die Qualität der Produkte, sondern auch an der Persönlichkeit der Inhaberin.

Viele der Kundinnen und Kunden haben über die Jahre hinweg eine enge Bindung zu diesem Ort entwickelt. Für sie war das Café nicht nur ein Ort, um Kaffee zu trinken oder zu speisen, sondern vielmehr ein Ort der Gemeinschaft, des Austauschs und der Erinnerungen. Friederike und Gabriele haben erst gerade von der Schließung erfahren und wissen noch nichts von dem geplanten Neunanfang. Oft kommen sie vorbei und genießen im Sotto die Zeit mit ihren Freundinnen. „Schade, dass sie schließt“, sagen die Freundinnen und ergänzen: „Nicht nur der Cappuccino, sondern auch der Kuchen ist sehr lecker“. Obwohl er keinen Cappuccino trinkt, sondern Espresso, bestätigt ein weiterer Stammkunde diesen Eindruck. Er arbeitet ganz in der Nähe vom Café und ist einer der Stammkunden geworden. Er bedauere die Entscheidung, das Café zu schließen. Seine Familie und er wünschen der Inhaberin weiterhin alles Gute.

Das Café Sotto an der Oberwallstraße 45

Im neuen Moerser Lokal wird das Angebot erweitert

Noch bis Ende März will Zeynep Brinkmeier sich um das Lokal an der Oberwallstraße kümmern, dann wird die Ausstattung im Café verkauft, bevor sie Anfang August das neue Lokal in der City aufmacht. „Meine Gäste müssen sich keine Sorge machen. Ich bin nur ein paar Monate weg und dann wieder in der Moerser Innenstadt, mit einem neuen Lokal.“

Im neuen Lokal soll dabei dasselbe Konzept verfolgt werden. Dort möchte Brinkmeier mit einem erweiterten Angebot punkten, in dem sie neben Ciabatta, Bruschetta und italienische Kaffeesorten auch Eis anbieten möchte. „Es wird aber noch mehr geben“, sagt die 39-Jährige und ergänzt: „Ich will jetzt aber nicht mehr verraten“.

Aber vorerst bleibt das Café Sotto bis Ende März an der Oberwallstraße 45 jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

