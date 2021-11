Schaurig-schön, aber immer teurer: Der Rübengeisterumzug in Moers.

Moers Beliebter Rübengeisterumzug in Moers kostet erneut mehr

Moers. Der jährliche Rübengeisterumzug in Moers ist überaus beliebt. Jetzt steigen die Preise erneut. Museumsleiterin Diana Finkele kennt den Grund.

Der Eintritt für den Rübengeisterumzug 2022 in Moers wird erneut teurer. Das kündigte Diana Finkele, Leiterin des Grafschafter Museums, am Mittwoch im Kulturausschuss an. Das Museum richtet den beliebten Umzug Ende Oktober aus.

Grund für die Erhöhung seien stark gestiegene Kosten für Technik und Betreuung durch eine Fremdfirma. Bereits in diesem Jahr waren die Ticketpreise gestiegen, von 1 € pro Kind und 1,50 € für Erwachsene auf 2 € beziehungsweise 3 €.

Was die Tickets im nächsten Jahr kosten, teilte Finkele am Mittwoch nicht mit. Das Grafschafter Museum folge der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Veranstaltungen möglichst mit einem höheren Kostendeckungsgrad durchzuführen.

