Beim SCI:Moers gibt es eine neue Leiterin für Jugendhilfe

Moers. Zum 1. August hat Stefanie Coßmann die Leitung des Fachbereichs Schulbezogene Jugendhilfe des SCI:Moers übernommen. Das hat Auswirkungen.

Stefanie Coßmann hat zum 1. August die Leitung des Fachbereichs Schulbezogene Jugendhilfe des SCI:Moers übernommen. Der Fachbereich umfasst alle schulischen Hilfen, die der SCI:Moers als Jugendhilfeträger an den Schulen in der Region anbietet. Hierzu zählen die Offenen Ganztagsschulen (OGS), die Ganztagsangebote der Sekundarstufe I, die Schulsozialarbeit sowie die Integrationshilfen.

Stefanie Coßmann koordiniert diese Aufgaben bereits seit drei Jahren und kennt alle Arbeitsfelder durch ihren eigenen beruflichen Werdegang. Als Leiterin einer offenen Ganztagsgrundschule hat sie vor 14 Jahren den Dienst beim SCI angetreten und war maßgeblich am Aufbau der OGS sowie an vielen Entwicklungen der schulbezogenen Jugendhilfe beteiligt.

„Mit dem Ausbau unserer Angebote der schulischen Jugendhilfe konzentrieren wir diese künftig in einem eigenen Fachbereich“, erklärt Frank Liebert, Geschäftsführer des SCI. „Wir freuen uns, mit Stefanie Coßmann eine erfahrene Kraft in unsere weiteren Planungsschritte einbeziehen zu können, und dass sie uns mit ihrer Kompetenz und ihrem Erfahrungsschatz in diesem wichtigen Feld unterstützt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland