Kriminalität Beim Autodiebstahl in Moers machen Unbekannte weitere Beute

Moers. Unbekannte stehlen in dem Moerser Ortsteil Kapellen ein abgestelltes Auto. Dabei machen die Diebe unverhofft weitere Beute.

Unbekannte haben an der Luiter Straße im Moerser Ortsteil Kapellen einen Wagen gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford-Focus, der auf das amtliche Kennzeichen RE-AE 9699 zugelassen ist. Wie die Polizei weiter mitteilt, befanden sich in dem Pkw auch Bargeld, ein iPhone 12 und der Fahrzeugschein. Der Focus verschwand am Montag zwischen 6 und 17 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

