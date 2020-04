Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sollen durch Corona in Not geratene Menschen Hilfe bekommen. Darin besteht Einigkeit. Nur der Weg musste gefunden werden.

Sozial und wirtschaftlich benachteiligte Bürgerinnen und Bürger sollen eine Unterstützung bekommen. Dabei sind Alleinerziehende im Blick sowie Studenten, denen durch die Coronakrise die Nebenjobs abhanden gekommen sind, und Familien, deren Einkommen nicht reicht, um beispielsweise ihren Kindern mangels adäquater Endgeräte den Zugang zu digitaler Beschulung zu ermöglichen.

Um in Not geratenen Gruppen zu helfen, hat die SPD einen Hilfsfonds in Höhe von 50.000 Euro bei der Stadt gefordert. „Die beantragte Hilfe ist kurzfristig zu gewähren. Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Situation, denn die Bürgerinnen und Bürger, die finanzielle Hilfe benötigen, brauchen diese jetzt“, hat die Fraktionsvorsitzende Elke Buttkereit erklärt. Die Hilfe sollte unbürokratisch erfolgen.

150-Euro-Pauschale des Bundes soll berücksichtigt werden

Das hatte die CDU nicht überzeugt, weil man die genauen Kriterien nicht festgelegt habe. Der CDU sei es wichtiger, dass kein Schüler zurückgelassen werde. „Das geht so nicht“, unterstrich auch Bürgermeister Harald Lenßen. „Wer ist bedürftig? Wer Transferleistungen bekommt?“, fragt er. Dann sei unklar, ob die Hilfe verrechnet werden müsse. „Die Richtung stimmt“, betont Lenßen.

So sei man diesbezüglich im Gespräch mit der Heinz-Trox-Stiftung, zudem wolle man die 150-Euro-Pauschale des Bundes berücksichtigen. Die Verteilung von digitalem Gerät könne über die Diakonie oder die Schulen erfolgen.