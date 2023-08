Beachparty Kamp-Lintfort: Run auf Tickets – nur Restkarten

Kamp-Lintfort. „Sehr zufrieden“: Veranstalter der Beachparty ziehen erstes positives Fazit zum Ticketverkauf. Wer jetzt noch Karten will, sollte das beachten.

Es sind noch genau drei Tage bis zur Beachparty in Kamp-Lintfort und schon jetzt zieht Tristan Kalmutzke von der Eventagentur Passepartout, die die Veranstaltung organisiert, ein erstes positives Fazit zum Kartenverkauf: „Wir sind sehr zufrieden.“ Besonders die aktive Ankündigung der Beachparty über die sozialen Medien habe in diesem Jahr zum Erfolg geführt. „Unser Social-Media-Team hat richtig Gas gegeben“, betont Kalmutzke.

Wie viele Karten genau verkauft wurden, könne er zwar noch nicht sagen, jedoch: „An der Abendkasse wird es nur noch ein begrenztes Ticketkontingent geben.“ Wer also noch keine Karte hat, die Beachparty aber besuchen möchte, sollte am Veranstaltungstag, Samstag, 5. August, pünktlich zum Einlass um 16 Uhr an der Kasse stehen, rät Kalmutzke.

Beachparty Kamp-Lintfort: Diese Künstler kommen

Jetzt muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen. „Bei dem großartigen Programm mache ich mir keine Sorgen, dass die Leute trotz möglicherweise nicht optimalen Wetters ausgiebig feiern werden“, zeigt sich Tristan Kalmutzke optimistisch. Neben Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer und Ecki sollen Ross Antony sowie die Kölner Karnevalsband Räuber in diesem Jahr bei den Gästen für Strand-, Sommer- und Partyfeeling sorgen. Erwartet werden bis zu 6000 Besucher.

Tickets für die Beachparty gibt es übrigens unter: www.beachparty-kamplintfort.de oder bei den Vorverkaufsstellen am Panoramabad Pappelsee, bei Matt Optik in Kamp-Lintfort oder beim Stadtmarketing in Moers. Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro (zzgl. Vorverkaufs- & Bearbeitungsgebühren), an der Abendkasse zahlen Besucher 35 Euro.

