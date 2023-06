Beachparty Kamp-Lintfort: Das ist neu bei der Auflage 2023

Kamp-Lintfort. Neben den altbekannten Mallorca-Stars treten auch Stars auf, die noch nie da gewesen sind. Warum der Veranstalter eine neue Richtung einschlägt.

Wenn Mia Julia und Mickie Krause nach Kamp-Lintfort kommen, kann es nur eines bedeuten: Die Beachparty im Panoramabad Pappelsee startet. Mit bis zu 6000 Besuchern rechnet der Veranstalter, die Eventagentur Passepartout aus Meerbusch, in diesem Jahr. Neben den altbekannten Mallorca-Stars schlägt Passepartout-Chef Thorsten Kalmutzke in diesem Jahr in eine ganz neue Musikrichtung ein. Erstmalig wird die Kölsche Band „Räuber“ auf der beliebten Kamp-Lintforter Veranstaltung auftreten. Die Band feierte unter anderem mit den Liedern „Dat es Heimat“ oder „Für die Iwigkeit“ Erfolge.

„Mich haben die ersten Erlebnisse mit der Musik so dermaßen begeistert, dass ich dachte: ,Das will ich in Kamp-Lintfort auch mal ausprobieren’“, erklärt Kalmutzke im Gespräch mit dieser Redaktion. Dennoch sei es auch immer mit einem Risiko verbunden, „an einer Sachen zu schrauben, die so hervorragend funktioniert“, räumt er ein. Doch Stillstand sei für den Kamp-Lintforter auch immer mit Rückstand verbunden. „Wenn man auf dem Höhepunkt ist, muss man Veränderungen herbeiführen“, ist er sich sicher und zeigt sich überzeugt, dass die „Räuber“ auch beim Publikum gut ankommen werden: „Ich rechne mit positiven Reaktionen und hoffe auf die gleiche Begeisterung, die ich erlebt habe.“

Im Interview spricht Thorsten Kalmutzke über Änderungen bei der Beachparty in Kamp-Lintfort im Jahr 2023. Foto: Passepartout

Entertainer Ross Antony tritt bei der Beachparty in Kamp-Lintfort auf

Doch nicht nur die „Räuber“ sind in diesem Jahr das erste Mal bei der Beachparty mit dabei. Kalmutzke und sein Team haben auch den deutsch-britischen Entertainer Ross Antony für die diesjährige Beachparty gewinnen können. „Den ersten Gedanken ihn einzuladen, hatte meine Frau. Sie findet ihn klasse“, berichtet Kalmutzke von der Idee den Moderator nach Kamp-Lintfort zu holen. „Ross Antony hat eine spezielle Art der Interpretation von deutschen Schlagern, die jeder kennt.“ Er sei der Gegenpart zu der klassischen Ballermann-Musik, so der Veranstalter.

Entertainer Ross Antony wird 2023 das erste Mal bei der Beachparty in Kamp-Lintfort dabei sein. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Während der Auftritte wird sich auch Jeremy Fragrance unters Publikum mischen. Geplant sei unter anderem eine Autogrammstunde mit dem Influencer. Auch er ist das erste Mal dabei. Kalmutzke beschreibt ihn als Alleskönner, der die Veranstaltung mit seinem Tanz- und Gesangstalent bereichern werde. „Die Möglichkeit all diese Leute mal live zu erleben, gibt es am Niederrhein nicht oft“, betont Kalmutzke. Ganz besonders außergewöhnlich sei für ihn die Beachparty aber vor allem, „weil dort Generationen zusammenkommen, die gemeinsam feiern und Spaß haben. Ich glaube auch, dass das durch den neuen Musikmix in diesem Jahr noch einmal verstärkt wird.“

Hier gibt es Tickets für die Beachparty in Kamp-Lintfort

Die Beachparty in Kamp-Lintfort findet am Samstag, 5. August, im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort statt. Der Veranstalter selbst beschreibt sie als „Die größte Party am Niederrhein!“

findet am Samstag, 5. August, im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort statt. Der Veranstalter selbst beschreibt sie als „Die größte Party am Niederrhein!“ Einlass ist ab 16 Uhr, Beginn ab 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 29 Euro, zuzüglich Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren. An der Tageskasse kosten Tickets 35 Euro. Weitere Infos und Karten unter: www.beachparty-kamplintfort.de

