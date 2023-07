Beachparty in Kamp-Lintfort: Gewinnen Sie Tickets!

Kamp-Lintfort. Für die diesjährige Beachparty in Kamp-Lintfort verlost die NRZ einen Team-Tisch und Bierfässer. Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

Mia Julia, Micki Krause, Julian Sommer oder die Räuber live sehen – wer noch keine Karten für die Beachparty in Kamp-Lintfort hat, kann jetzt welche gewinnen. Wir verlosen einen Team-Tisch für 10 Personen. Zusätzlich zu den Karten für die Veranstaltung am Samstag, 5. August, gibt es zwei Fässchen gekühltes Bier á fünf Liter. Diese können am Veranstaltungstag nach Vorlage der Gutscheine am Bierwagen eingelöst werden. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr.

Die Team-Tische sind bis 18 Uhr reserviert. Sie befinden sich gegenüber der Bühne auf der Erhöhung der Wiese des Panoramabades Pappelsee. „Die Gewinner müssen sich nicht noch einmal an der Abendkasse melden, sondern dürfen direkt platznehmen“, versprechen die Veranstalter. Interessierte können noch bis einschließlich Mittwoch, 19. Juli 2023, an der Verlosung teilnehmen. Wer Interesse an dem Team-Tisch im Wert von 390 Euro hat, kann hier an dem Gewinnspiel teilnehmen: nrz.de/beachparty

