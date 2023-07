Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer, Ross Antony: Sie alle werden unter anderem bei der diesjährigen Beachparty in Kamp-Lintfort dabei sein.

Beachparty Beachparty 2023 in Kamp-Lintfort: Alle Infos im Überblick

Kamp-Lintfort. Kann ich mit Karte zahlen? Wie sieht die Parksituation aus? Wir beantworten alle Fragen rund um die Beachparty 2023 in Kamp-Lintfort.

Wie groß darf meine Tasche sein? Darf ich Speisen mit aufs Veranstaltungsgelände nehmen und wird es Merchandise-Stände geben, an denen ich Fan-Artikel von meinem Lieblingssänger kaufen kann? Alle Infos rund um die Kamp-Lintforter Beachparty im Überblick.

Wo kann ich Tickets für die Veranstaltung in Kamp-Lintfort kaufen?

Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Panoramabad Pappelsee sowie Matt Optik in Kamp-Lintfort. Zudem gibt es Karten beim Stadtmarketing in Moers oder online unter: https://beachparty-kamplintfort.de/tickets/

Wie sieht die Parksituation an dem Gelände der Beachparty in Kamp-Lintfort aus?

Die Beachparty in Kamp-Lintfort findet auf dem Gelände des Panoramabades Pappelsee statt. Dort stehen folgende Parkflächen zur Verfügung:

P1 – Panoramabad Pappelsee

P2 – Eyller Straße

P3 – Ferdinanten Straße

P4 – Friedrich-Heinrich-Allee / Friedrich Straße

P5 – Friedrich-Heinrich-Allee



Adriane Bialas von der Eventagentur Passepartout, die die Veranstaltung organisiert, empfiehlt: „Wer rechtzeitig da ist, bekommt hier sicher einen Parkplatz, ansonsten empfehlen wir nach Möglichkeit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Folgende Busse fahren zur Beachparty nach Kamp-Lintfort:

Linie 32 von Moers oder Geldern

Linie 911 von Duisburg oder Moers

Linie 1 von Rheinberg

Gibt es die Möglichkeit, Essen und Trinken selbst mit aufs Gelände zu nehmen?

Es ist nicht möglich, selbst mitgebrachtes Essen oder Trinken zur Beachparty mitzunehmen. Es gilt außerdem ein Glasflaschenverbot während der Beachparty auf dem Gelände des Panoramabades Pappelsee, erklärt Bialas zusätzlich. Diese seien aus Sicherheitsgründen „streng verboten“. Es werde jedoch Essens- und Getränkestände geben. „Nahezu jeder kulinarische Geschmack ist abgedeckt“, verspricht die Passepartout-Mitarbeiterin.

Kann ich während der Beachparty in Kamp-Lintfort Essen und Trinken mit Karte zahlen?

Nein, Gäste sollten Bargeld mit zur Veranstaltung nehmen, sagt Bialas.

Wird es Merchandise-Stände geben?

Bisher seien keine Merchandise-Stände geplant, teilt die Eventagentur auf Nachfrage der Redaktion mit.

Wie groß darf die Tasche höchstens sein, die ich mit aufs Gelände nehme?

Mitgebrachte Taschen dürfen nicht größer als 30 x 20 Zentimeter sein. „Des Weiteren ist die Mitnahme von Rucksäcken, Glasflaschen, Nahrungsmitteln, Regenschirmen, Pyrotechnik und weiteren gefährlichen Gegenständen verboten“, teilt die Veranstaltungsagentur auf Nachfrage mit.

Wird es Schattenplätze bei der Veranstaltung in Kamp-Lintfort geben?

Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, gibt es nahezu keine Schattenplätze, schreibt Bialas auf Anfrage. Zwar beginnt die Veranstaltung zum Abend hin, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr), jedoch betont die Eventagentur-Mitarbeiterin: „Sonnen- und wärmeempfindlichen Menschen empfehlen wir Sonnenschutz und gegebenenfalls eine Kopfbedeckung.“

